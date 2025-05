Credit: press

Si sa che il nord Europa è una delle tante culle musicali che periodicamente sforna artisti destinati ad entrare, e rimanere, nel grande firmamento della musica internazionale. In questo caso si sta parlando di un duo, Ask Carol, che in poco tempo si è fatto strada nel grande mercato musicale lasciando un indelebile segno. In questa intervista li scopriamo più a fondo, in vista anche della loro prima data assoluta in Italia che si terrà mercoledì 21 maggio all’Arci Bellezza di Milano e prodotta da Ponderosa Music&Art.

Ciao ragazzi, grazie per il vostro tempo e sono davvero impaziente di vedervi esibire a Milano. Vorrei impostare questa intervista partendo dal vostro passato, così che gli italiani possano conoscervi meglio!

Come vi siete conosciuti? C’è stata subito chimica tra voi?

Ci siamo incontrati per la prima volta molti anni fa. È stato in una cosa chiamata Folkehøyskole (scuola superiore popolare) – un anno dopo il liceo, prima dell’università, dove l’attenzione è più sull’aspetto sociale e sul divertimento che sul vero e proprio lavoro scolastico. Eravamo entrambi nella classe di Jazz, una classe molto semplice, ma è stato molto divertente. Abbiamo fatto una gita scolastica a Cuba e molte altre cose.

C’è stata sicuramente chimica, ma ci è voluto molto, molto tempo prima che nascesse questa band. Ci sono voluti anni di chiacchiere e uscite in un pub locale a bere birra e ad ascoltare le jam session jazz prima che finalmente avessimo il coraggio di iniziare a fare musica, cantare e suonare noi stessi. Abbiamo continuato a fare cose diverse, a studiare cose diverse, ma un giorno abbiamo deciso di provarci, “We’re Gonna Do It” (Lo faremo), e ci siamo trasferiti entrambi nella stessa città (dove Carol già viveva). Dopo alcuni mesi di prove abbiamo deciso di fare il nostro primissimo concerto in Corea del Sud – ed è lì che è nato Ask Carol.

In che modo i vostri background e il vostro paese hanno influenzato la creazione di questo duo? E qual è la ragione dietro l’avere solo due membri nonostante suoniate così tanti strumenti?

Probabilmente il nostro background ha avuto un grande impatto. Ma è una storia un po’ strana, perché in realtà siamo entrambi chitarristi, è quello che entrambi suonavamo e facevamo da un po’ di tempo. Carol non aveva mai cantato prima. Ask non aveva mai suonato la batteria prima. All’inizio suonavamo ancora entrambi la chitarra, eravamo un duo di chitarre. Poi abbiamo provato ad avere un batterista e un bassista che si unissero a noi per un po’ di tempo. Due cose ci hanno fatto cambiare: 1. Non suonava bene. Anche se erano musicisti incredibili, il loro modo di suonare non corrispondeva alla nostra visione e a come volevamo che suonassero le cose. 2. Era davvero costoso! Dovevamo pagare altre due persone per viaggiare, volare, l’alloggio, ecc., durante i tour. Era semplicemente impossibile da fare. Quindi, per necessità, abbiamo deciso che Ask avrebbe fatto la batteria e Carol avrebbe fatto il basso e il looping oltre alla chitarra e alla voce.

Dove preferite creare la vostra musica? In un ambiente isolato o affollato?

Entrambi preferiamo creare musica in un ambiente tranquillo e naturale, nel nostro studio tra le montagne norvegesi, nel cuore del bosco. Circondati dalla bellezza della natura e da un ambiente pacifico, è il posto migliore per fare musica. Anche se, le mucche del vicino fanno “Muuu” molto forte, ahaha.

Sarà la vostra prima volta in Italia, cosa dobbiamo aspettarci dal vostro show?

Oh sì, non vediamo l’ora di venire in Italia per la nostra primissima volta! 😀 Sarà divertentissimo. Potete aspettarvi di tutto, da energici assoli di chitarra rock a melodie dolci, morbide e intime. Aspettatevi varietà, la nostra musica è un viaggio. Non ci piacciono quei concerti in cui ogni canzone sembra la stessa. Abbiamo un approccio diverso, facciamo a modo nostro. E visto che saremo a Milano, speriamo di assaggiare dell’ottimo cibo! Siamo grandi fan della cucina italiana!

Avete qualche rito scaramantico o un’abitudine prima di salire sul palco?

Beh, non proprio. Essendo solo in due sul palco, con la responsabilità di tutta l’attrezzatura e delle telecamere per filmare, di solito siamo troppo impegnati per pensarci. Forse un giorno, quando avremo una squadra più grande che si occupi di alcune cose, potremo avere il tempo per fare un rituale pre-show, ahaha. 😛 Magari potremmo iniziare a bere un caffè italiano prima di salire sul palco, visto che siamo a Milano! ?

C’è qualcuno (band, artista solista vivo o morto) con cui vi piacerebbe collaborare?

Se ci fosse qualcuno, sarebbe Jimi Hendrix. Era molto avanti rispetto ai suoi tempi, un genio della chitarra e un cantautore fantastico. Ci sarebbe piaciuto moltissimo collaborare con lui. Se venite al nostro concerto, lo capirete. Magari sentirete anche qualche eco del suo stile nelle nostre chitarre stasera a Milano!?