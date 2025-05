Il cantautore Bryan Adams ha annunciato il suo nuovo album “Roll With The Punches“. Il diciassettesimo album in studio di Adams è il suo primo disco completo di brani inediti pubblicato dalla sua etichetta indipendente Bad Records. “Roll With The Punches” sarà disponibile in vinile, CD, 2XCD (con disco bonus acustico), Deluxe Boxset e in formato digitale il 29 agosto 2025.

Insieme all’annuncio dell’album, Adams ha pubblicato un nuovo brano, “Never Ever Let You Go”. Si tratta del terzo singolo estratto dal suo prossimo album, accompagnato da un video mozzafiato con protagonista l’attrice Elizabeth Hurley.

“Never Ever Let You Go” segue a ruota il suo ultimo singolo di successo ‘Make Up Your Mind’.

Le note stampa parlano di un album ricco e corposo, che colpisce forte e fa oscillare l’ascoltatore in un’esperienza emozionante e travolgente.

Tracklist:

Roll With the Punches

Make Up Your Mind

Never Ever Let You Go

A Little More Understanding

Life Is Beautiful

Love Is Stronger Than Hate

How’s That Working For Ya

Two Arms To Hold You

Be The Reason

Will We Ever Be Friends Again