Dopo aver concluso il 2024 con un acclamatissimo tour in Sud America, arrivano a breve in Europa, e per due sole date in Italia, i Revisiting Creedence, la band che continua l’eredità musicale dei leggendari Creedence Clearwater Revival (CCR), portando in scena i loro grandi classici che hanno segnato la storia del rock. Il doppio appuntamento con il pubblico italiano è il 22 settembre 2025 all’Atlantico Live di Roma, il 23 settembre al Fabrique di Milano. I biglietti sono ora disponibili QUI.

I frontman di Revisiting Creedence, Dan McGuinness (voce solista) e Kurt Griffey (chitarra solista), hanno suonato per oltre un decennio al fianco di vere leggende del rock, guidando i Creedence Clearwater Revisited, il progetto in tournée di Stu Cook e Doug “Cosmo” Clifford, membri fondatori e potentissima sezione ritmica dei CCR. Dal loro primo concerto con i Creedence Clearwater Revisited nel 2011, Dan e Kurt hanno calcato i palchi di tutto il mondo, in tournée con il leggendario gruppo, esibendosi in quasi 1.000 concerti tra Stati Uniti, Canada, Sud America, Messico e Nuova Zelanda e portando in scena il repertorio iconico dei CCR, una delle più grandi band americane di tutti i tempi, che continua a presidiare le classifiche americane grazie a successi che sono entrate a far parte dell’immaginario culturale americano.

Il punto di forza di Revisiting Creedence è la qualità musicale e l’esperienza. Con la purezza e la potenza della voce di McGuinness, unite alla maestria chitarristica di Griffey (che negli anni ha fatto esperienza in studio e live con giganti come Eagles, Foreigner, Lynyard Skynyrd, Journey, Toto, Steppenwolf e affini), Revisiting Creedence ripropone fedelmente dal vivo i brani iconici dei CCR, canzoni che hanno segnato l’epoca d’oro del rock americano come “Green River”, “Bad Moon Rising”, “Down on the Corner”, “Born on the Bayou”, “Fortunate Son”, “Proud Mary” e tanti altri fino a “Suzie Q” e “I Heard it through the Grapevine”.

Completano la formazione Mat Scarpelli al basso, polistrumentista originario di Chicago, e ?Ron Wikso alla batteria, scelto personalmente da Doug “Cosmo” Clifford per sostituirlo nei Creedence Clearwater Revisited e già in tour dal vivo con artisti del calibro di Cher, David Lee Roth, Santana, Journey, Richie Sambora e altri.

Revisiting Creedence è l’unica band al mondo con il patrimonio, l’esperienza e la dedizione necessari per celebrare e onorare l’eredità musicale dei Creedence Clearwater Revival in modo accurato e autentico: non solo un tributo, ma una celebrazione vivente dell’eredità dei CCR.