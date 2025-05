“Jasmine” è il primo singolo ufficiale di Swayglow, progetto solista dell’artista veronese Giulia Cinquetti, già bassista delle acclamate shoegaze band venete You, Nothing. e May Eyes Love. Abbiamo sempre seguito Giulia nel suo percorso musicale con le precedenti band, quindi ci fa davvero tanto piacere poter ospitare in esclusiva il suo primo video, relativo al brano “Jasmine”.



Il progetto nato nel 2024 in collaborazione con il produttore Cristiano Tommasini, offre quindi il primo singolo, anticipazione dall’EP d’esordio di Swayglow in uscita a fine 2025.

A ‘prestare’ la sua splendida voce in questo ipnotico brano in bilico tra shoegaze è indie rock è Francesca Carluccio, voce del progetto So Vixen, con il suo graffio vocale che può ricordare quello di Florence Shaw dei Dry Cleaning o di sua maestà Kim Gordon.



A parlarcene è la stessa Giulia Cinquetti:

Mentre mi arrovellavo su chi potesse cantarlo ho incontrato Francesca che avevo sentito con la sua band So Vixen le ho fatto sentire il brano, spiegandole il mood di quello cheavrei voluto dire e lei magicamente ha scritto il testo e cantato il brano nel modo più perfetto che immaginavo.

La canzone parla del crollo di tutto ciò che pensavamo fondamentale, apparentemente vero per la nostra vita e che ha stabilito la nostra modalità di essere quotidianamente. Il perdere tutto questo ad un certo punto della nostra esistenza fa nascere un senso di disorientamento ed un’inevitabile reset emotivo e psicologico, una sorta di piccola morte del nostro io che pensavamo fosse costituito di quella sua forma fino a quell’istante. Ci si trova, così, di fronte alle proprie ombre e fragilità più difficili da gestire ma solo attraverso questo inevitabile passaggio si può poi trovare una luce più autentica, poiché tutto ciò che Jasmine ha proiettato verso l’esterno ora é portata a ritrovarlo solo nel profondo del proprio essere. Ognuno di noi ha attraversato o camminerà attraverso questi momenti catartici, in cui senza rendercene conto, abbiamo puntato il nostro sentimento verso qualcosa in cui credevamo e che ad un certo punto é franato facendoci sentire soli, inadeguati, persi. Ci riflettiamo in questo spirito notturno, fragile ma determinato a cercare una propria dimensione più vera e che ci traghetterà verso una vita completamente nuova.

Ad accompagnare l’uscita del brano ecco proprio l’elegante videoclip ‘verticale’ realizzato dalla stessa Swayglow, perfettamente amalgamato con il mood sonoro di “Jasmine”.





Il video l’ho costruito con una serie di clip che ho girato nei miei parchi preferiti dove mi piace andare per stare sola con me stessa e la natura, l’intenzione delle immagini è proprio quello di far percepire il senso di disorientamento, di ombre e luci interiori che Jasmine proietta nel mondo esterno in quella ricerca di sé. Mi piaceva l’idea di dare intuizioni oniriche, inconsce, come dei simboli chiave nel processo del proprio senso di disorientamento esistenziale.



Pubblicato dalla label indipendente Dear Gear Records, il primo singolo ufficiale di Swayglow sarà disponibile da venerdì 16 maggio in streaming e in digital download sulle principali piattaforme musicali, oltre che su You Tube sotto forma di videoclip.



Lasciatevi ammaliare dalle atmosfere ipnotiche dell’artista veronese. Buon ascolto e buona visione.

Listen & Follow

Swayglow: Instagram