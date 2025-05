Dopo aver annunciato gli inglesi Black Country, New Road come headliner il giorno 5 luglio, il Lars Rock Fest 2025, dal 4 al 6 luglio 2025 nei Giardini Pubblici di Chiusi (SI) a ingresso gratuito, svela le tre band protagoniste della prima serata del venerdì: gli inglesi Cucamaras e Italia 90, e gli headliner gallesi Mclusky.

Il compito di aprire la serata di venerdì 4 luglio spetterà agli inglesi Cucamaras, quattro elementi indie/post-punk nati a Nottingham, che si stanno imponendo con la loro autorità nella nuova ondata di musica alternativa chitarristica. La band è stata nominata tra le migliori 100 band dell’anno da NME nel 2023 e ha goduto dell’attenzione di BBC Radio 1 e 6.



Rimaniamo in Inghilterra perché saranno gli Italia 90 i secondi a salire sul palco dei Giardini Pubblici di Chiusi. Un tempo quartetto, ora trio, la band torna sulla scena live con una formazione modificata. Le loro canzoni, basate sul successo dell’album di debutto Living Human Treasure pubblicato nel gennaio 2023, spingono il gruppo in territori a loro meno familiari, in alcuni punti più melodici e in altri molto più oscuri. Il tutto è sostenuto dall’affiatamento e dalla compattezza, maturati nella loro lunga amicizia, che costituiscono le fondamenta del suono degli Italia 90.



Gli headliner della serata sono i Mclusky, il trio gallese di estrazione punk e indie rock, apparsi per la prima volta sulla scena nel 1998. Guidata da Andrew Falkous (voce/chitarra), la band comprendeva inizialmente anche Matthew Harding (batteria) e Jonathan Chapple (basso). I Mclusky debuttarono nel Regno Unito con “My Pain and Sadness Is More Sad and Painful Than Yours “(Fuzzbox) del 2000. Successivamente firmarono con Too Pure e collaborano con Steve Albini per produrre il loro secondo e celebrato lavoro “Mclusky Do Dallas”. Dopo un’intensa attività live i Mclusky hanno realizzato nel 2004 il loro terzo full-length “The Difference Between Me and You Is That I’m Not on Fire”, ma l’anno successivo la band decide di chiudere i battenti. I Mclusky hanno iniziato a risuonare insieme nel 2015, con Damien Sayell al basso e alla voce. Nel settembre 2023 la band ha pubblicato un EP di quattro brani, la loro prima uscita dopo 19 anni, che anticipa l’uscita nei prossimi giorni del nuovo album su Ipecac Recordings chiamato “The world is still here and so are we”.

Ma i nomi non sono ancora finiti. Il Festival annuncia che i londinesi The Heliocentrics e gli americani Karate infiammeranno il palco con le loro iconiche performance live domenica 6 luglio.

The Heliocentrics mescolano da tempo un’ammaliante miscela di funk, jazz e psych. Il loro album di debutto del 2007, “Out There” ha gettato le basi per il loro capolavoro del 2009, “Inspiration Information”, insieme alla leggenda musicale etiope Mulatu Astatke. Celebrato da pubblico e critica, “Inspiration Information” è stato eletto da Gilles Peterson album dell’anno a livello mondiale ed è stato successivamente raccomandato da Jamie Cullum come uno dei “cinque album jazz essenziali” da ascoltare.



I Karate sono stati fondati a Boston nel 1993 da Geoff Farina, Eamonn Vitt e Gavin McCarthy. A loro si è aggiunto Jeff Goddard al basso nel 1995. Il gruppo ha pubblicato sei album in studio, due EP, numerosi singoli e split 7″ tra il 1994 e il 2005. In questo percorso, dalle radici punk, il gruppo si è avventurato in un’ampia gamma di sperimentazioni indie progressive, tra cui jazz-rock, post-rock e una versione unica di slowcore.