Il Boss e Donald Trump sono ai ferri corti.

All’inizio di questa settimana, Bruce Springsteen ha dato il via al suo “Land of Hope and Dreams Tour” a Manchester. In quella serata il rocker del New Jersey aveva ripetutamente preso di mira l’amministrazione Trump con una serie di discorsi forti e politicizzati durante tutta la serata. “Nella mia casa, l’America che amo, l’America di cui ho scritto e che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni, è attualmente nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice“, aveva dichiarato Springsteen all’inizio del concerto. Ma anche; “La maggioranza dei nostri rappresentanti eletti non è riuscita a proteggere il popolo americano dagli abusi di un presidente inadatto e di un governo canaglia“.

La risposta decisamente furiosa di Donald Trump è arrivata con un post su Truth: “Vedo che il sopravvalutato Bruce Springsteen va in un paese straniero per parlare male del presidente degli Stati Uniti. Non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuta la sua musica, né la sua politica radicale di sinistra e, cosa importante, non è un tipo di talento – solo un idiota invadente e odioso“, ha scritto Trump.

La chiusura lascia pensare che la “battaglia” con il Boss non sia affatto finita: “Questo rocker ‘secco’ (ha la pelle tutta atrofizzata!) dovrebbe TENERE LA BOCCA CHIUSA fino a quando non torna nel Paese, è la ‘norma’. Poi vedremo tutti come andrà a finire per lui!“.

L’American Federation of Musicians alla luce dello scritto di Trump ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di Bruce Springsteen e anche di Taylor Swift, che secondo Trump ha perso in popolarità dopo che lui aveva espresso il suo odio verso di lei.

Un post pubblicato sull’account Facebook dell’AFM ha condiviso una dichiarazione del presidente internazionale dell’AFM Tino Gagliardi a favore di Springsteen, membro della Local 47 di Los Angeles e della Local 399 di Asbury Park, New Jersey, e della Swift, membro della Local 257 di Nashville.



“L’American Federation of Musicians degli Stati Uniti e del Canada non resterà in silenzio mentre due dei nostri membri, Bruce Springsteen e Taylor Swift, vengono presi di mira e attaccati personalmente dal presidente degli Stati Uniti“, si legge nella dichiarazione.

“Bruce Springsteen e Taylor Swift non sono solo musicisti brillanti, sono modelli di riferimento e fonte di ispirazione per milioni di persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Che si tratti di Born in the USA o dell’Eras Tour, la loro musica è senza tempo, di grande impatto e ha un profondo significato culturale. I musicisti hanno diritto alla libertà di espressione e noi siamo solidali con tutti i nostri membri“.