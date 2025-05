Credit: Fabio Campetti

I Lathums, potrebbero essere la croce e delizia di ogni recensore, mi riferisco soprattutto alla loro somiglianza ad artisti già noti, piuttosto conosciuti, Arctic Monkeys per la congenita vocalità da una parte e gli Smiths per alcune scelte stilistiche, dall’altra, a volte si arriva, quasi, a confonderli con le references in questione.

Annoverati tra le nuove sensazioni in ambito brit pop, il loro asso nella manica rimane una capacità, va sottolineato, quasi scomparsa, di ritornare ai migliori fasti della canzone tradizionale inglese, quella che, per la terra d’Albione, è stata una stagione irripetibile. Il gruppo di Wigan ci riesce con nonchalance, e, mettendo tutto sul piatto della bilancia, la domanda è: quindi se una palese, quanto mancata originalità e ricerca, viene sostituita da semplici canzoni, a tratti irresistibili, potesse far scattare un “chissenefrega”, facendoci passare oltre ogni pregiudizio. Io rispondo affermativamente, perché le canzoni dettano sempre legge, anche se fossimo, ironicamente parlando, a contatto con una cover band con pezzi originali; del resto, poi, la stagione d’oro del brit pop ci ha abituato soprattutto a raccolte costruite quasi esclusivamente su fondamenta melodiche ripetitive, quasi dogmatiche.

I Lathums hanno di fatto recuperato quel ruolo, ringiovanendo la carta d’identità. Qui ci sono brani che ti fanno cantare a squarciagola con l’indice alzato in cielo, insomma ci siamo capiti.

Passano in Italia per la prima volta da headliner, dopo ripetute ospitate, lo fanno alla Santeria di Milano; e nonostante le premesse la notorietà latita, tant’è che non siamo certo di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni, mal contati, saremo in duecento, di cui parte anche stranieri. Poco male, perché il quartetto che, live, diventa quintetto, ci sa fare eccome, vengono rispettate tutte le aspettative che si possano avere per una band di questo genere, quindi un approccio diretto senza fronzoli, tutto ben suonato, dove, a vincere, sono le melodie ficcanti, che arrivano puntuali nei tredici brani della setlist. Concerto non particolarmente lungo, anzi, siamo nell’ottica dell’ora, poteva essere qualcosa di più dato il materiale a disposizione, ma va bene ugualmente.

Loro trasudano simpatia e leggerezza come fossimo in un pub davanti ad una birra, quello che manca radicalmente è una presenza scenica, che, al contrario, ha sempre recitato un ruolo fondamentale nella storia del brit pop, anzi direi che per alcuni progetti, l’iconicità dei rispettivi frontman ne ha caratterizzato la carriera quasi più della stessa musica. E forse un riscontro zoppicante, quantomeno nel nostro paese, si potrebbe ricondurre anche a questa sensazione.

Perché, come detto sopra, andando oltre le similitudini, brani come “Leave No Stone Unturned”, “Reflections of Lessons Left”, “How beautiful Life Can Be” o la stessa “The Great Escape”, tutte di seguito per altro, non possono lasciare indifferenti, ne ho citate quattro, ma in questo piccolo best of di tredici estratti, non c’è un attimo di pausa, sono tutte belle e compiute.

Se ne vanno sulle note di “I’m still standing“ di Elton John, che parte in sottofondo, mentre fioccano saluti alle prime file, nonostante tutto, visibilmente contenti e soddisfatti per questa prima in solitaria.