Credit: Fabio Campetti

Uno dei nomi cult della new wave degli anni ottanta, ritorna in pista, non per una sorta di reunion celebrativa, ma semplicemente per supportare l’ultimo fatica uscita lo scorso anno, perché il collettivo del Worcestershire, non ha, di fatto, mai smesso di pubblicare musica.

Gli And also the trees sono uno di quei progetti, sicuramente meno in vista, e più adagiati nelle retrovie, quanto consoni ad un’interpretazione elegante, raffinata e alternativa, di quel filone che fece tanto clamore ai tempi, la cosiddetta darkwave. Come spesso succede, oltre ai soliti noti, quei 5/6 artisti da citare sempre, che sono le fondamenta seminali all’interno del percorso, e che hanno anche avuto un iconico riscontro commerciale, c’e’ quindi, tutta una serie di progetti paralleli che ha fatto, a sua volta, altrettanto scuola, senza godere dei riflettori patinati di un certo glamour o chiacchiericcio critico.

Nati sul finire degli anni 70, ma esordienti sul mercato solo 5 anni dopo con l’omonimo album d’esordio prodotto dal Lol Tolhurst, storico cofondatore dei Cure e figura di spicco di tutta la scena, hanno poi inanellato una serie di lavori di spessore e sebbene, dilatando leggermente la cadenza delle uscite, hanno festeggiato i quarant’anni di attività e ben quattordici tasselli, insomma un’opera complessiva mastodontica.

Sono in tour nel nostro paese per una serie di eventi, stasera e’ il Druso di Bergamo ad ospitarli.

Apertura affidata per tutto il tour in Italia ad un giovane combo romano a moniker The Second Nature, suonano una mezz’oretta, che poteva essere qualcosa di più se non che un sopraggiunto inconveniente tecnico non ha permesso loro di chiudere, al meglio, con un ultimo brano, poco male. Set interessante, tra sperimentazione, prog, psichedelia.

And also the trees subito dopo, fanno un concerto bello tosto, senza badare a spese, esasperando il lato caldo delle loro armonie, quasi da renderle spigolose e, talvolta, glaciali.

Dal punto di vista tecnico, non tutto suona perfetto, anche se man mano va migliorando,

L’estetica elegante quanto perfetta e teatrale, peculiarità quest’ultima, che, soprattutto in questa dimensione, risulta essere ancora più accentuata e al centro dell’attenzione.

Non c’è il tutto esaurito, ma una discreta presenza, immersa ed attenta, quanto calorosa.

Dicevo setlist a macchia di leopardo, che pesca random, non mancano assaggi dall’ultima fatica “Mother-Of-Pearl Moon” come l’ottima iniziale “The Whaler”, piuttosto che la calvinista “Valdrada”, a suggellare che l’ensemble inglese continua sulla retta via, un’acclamatissima “Virus Meadow” title track di un disco importante per la loro carriera e sicuramente uno di quei vinili da conservare gelosamente nella discografia di genere.

Sarà quasi un’ora e mezza di grande musica, non certo un concerto facile, piuttosto introspettivo e rarefatto, quanto drastico e volutamente appesantito, ma al tempo stesso altrettanto emozionante.