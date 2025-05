Credit: press

A sei anni di distanza dall’ultimo album in studio, “Office Politics”, The Divine Comedy tornano con un nuovo attesissimo progetto: “Rainy Sunday Afternoon”, in uscita il 19 settembre 2025. Per celebrare l’evento, la band capitanata da Neil Hannon annuncia un tour europeo che farà tappa in Italia per un’unica data esclusiva.

25 febbraio, Milano, Magazzini Generali. Biglietti QUI.

Il primo singolo estratto dall’album, “Achilles“, è già disponibile in streaming e offre un assaggio del caratteristico universo sonoro di Hannon, dove malinconia, ironia e raffinatezza orchestrale si fondono in maniera unica.



Registrato negli iconici Abbey Road Studios, “Rainy Sunday Afternoon” è il tredicesimo album della carriera di Neil Hannon. Un lavoro intimo e sofisticato, che affronta temi profondi come la memoria, la mortalità e le incertezze del nostro tempo, sempre con l’eleganza e lo stile inconfondibile che hanno reso The Divine Comedy una delle realtà più amate del panorama musicale europeo.