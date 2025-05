È passato quasi un anno da quando i DIIV hanno pubblicato il loro ultimo album in studio, “Frog In Boiling Water“. Nel frattempo, a gennaio, la casa del frontman Zachary Cole Smith ad Altadena è stata distrutta dagli incendi che hanno devastato la zona di Los Angeles, Oggi i DIIV tornano con il loro primo nuovo brano da quel disco, il singolo “Return Of Youth”, accompagnato da un video girato tra le macerie del quartiere distrutto di Smith.

Lo stesso Cole scrive così del brano:

“Frog” era un album che concentrava lo sguardo verso il mondo che ci circonda. Catturava una serie di istantanee della nostra condizione, tra confusione, disgusto e stupore. Il periodo in cui ho scritto questo album è stato un momento bellissimo della mia vita, mentre preparavamo e aspettavamo la nascita del nostro primo figlio. Quella bellezza era però spezzata da un profondo dilemma esistenziale: come possiamo mettere al mondo un bambino?

Il filo conduttore che attraversa il mondo frammentato dell’album è la speranza. Ne abbiamo parlato un po’. La speranza vera, la falsa speranza, qualcosa che dia un senso alla vita. È un viaggio individuale. Io l’ho trovata nella paternità, ma ognuno può trovarla dove vuole.

“Return of Youth” è stata scritta prima della nascita di nostro figlio, una proiezione, uno zoom fino a quando i grandi dilemmi esistenziali sono usciti dall’inquadratura. Mentre “Fender on the Freeway” trovava la pace nei modelli di un macrocosmo gigantesco, questa canzone la trova in un microcosmo banale e semplice. Ho immaginato di vedere me stesso attraverso gli occhi di mio figlio, una sorta di rinascita, intrisa di paura e insicurezza, alla scoperta della bellezza e della serenità nei luoghi più semplici.

All’inizio dell’anno, io e la mia famiglia abbiamo perso la nostra casa e tutto ciò che possedevamo a causa degli incendi boschivi ad Altadena, in California. Ci stavamo preparando per la nascita del nostro secondo figlio. Vivevamo nel mondo meraviglioso che avevo immaginato in questa canzone, e in un attimo quel mondo è scomparso.

Quando abbiamo ripreso in mano questa canzone per pubblicarla finalmente, non ho potuto fare a meno di sentirla in modo diverso dopo quanto era successo. Cosa rende una casa? Si può davvero sfuggire al mondo esterno? La speranza è solo un’illusione? C’è qualcuno che è davvero pronto a diventare genitore? Come si può mettere al mondo un bambino?

Ho capito che le grandi domande erano irrilevanti. Bisogna semplicemente continuare a vivere, immagino. La vita va come deve andare.

Comunque, interpretate la canzone e il video come volete, è solo un’istantanea, anche se questa volta più personale.

Buon ascolto.