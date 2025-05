di Enrico Sciarrone

Credit: press

Il percorso artistico e professionale degli And also the trees merita grande rispetto e considerazione. Una band che ha sempre rivendicato la propria origine rurale a suggello di un modo espressivo che ha influenzato la loro musica , forti delle stimmate giovanili ricevute sul campo, come il blessing dell’autorevole DJ John Peel e il suo invito alle session live su BBC radio e del sodalizio a livello di produzione dei primi lavori con Lol Tolhurst e Robert Smith che li vollero anche come apripista ai loro tour iniziali.

Gli And also the trees, capitanati dai fratelli Simon (voce) e Justin (chitarra) Jones assistiti agli inizi dai F.lli Havas (basso e batteria) sono stati protagonisti indiscussi della tormentata e caotica scena della darkwave anni 80, caratterizzandosi per un sound sicuramente oscuro, ammantato però di melodie cupe quasi mistiche e rarefatte , in alternativa con il dilagante furore post punk che trovava spazio altrove, che lo ha reso in qualche modo unico grazie anche alle straordinarie capacità “ interpretative “ del cantante Simon Jones. E quando, al momento del progressivo decadere della scena goth, si è trattato di scegliere se continuare a autocompiacersi attorno alla propria proposta e rimanere legati al proprio cliché (con il rischio comune a molte band di genere di non aver più nulla di nuovo da dire) o propendere verso altri territori sonori, la band ha mostrato duttilità e versatilità operando una vera e propria rinascita acustica che ha caratterizzato la seconda fase della loro carriera, dagli anni 90 ad oggi con l’introduzione di nuovi stili musicali (r&b jazz) e l’impiego sempre più diffuso di strumenti a corda e fiati.

Un evoluzione in cui però rimane ben salda l’anima degli And also the trees, sempre più concentrati verso dimensioni d’atmosfera molto essenziali ed emotive, di cui è permeato anche l’ultimo lavoro uscito lo scorso anno “Mother of Pearl Moon” che è stato l’asse attorno a cui è ruotata la performance live vicentina. E di fronte ad una proposta musicale dal sound cosi rigorosamente lounge, l’auspicio che la location fosse adeguatamente “accogliente“ non è andata deluso. Il “Vinile” di Rosà (VI) che ha ospitato l’evento è stato il perfetto combo disco-stage capiente e ben organizzato per un pubblico, composto per lo più da chi gli anni 80 li ha vissuto intensamente, accorso in buon numero rigorosamente “qualificato“ per accogliere (è proprio il caso di dirlo) la band.

Prima però una breve introduzione del simpatico padrone di casa Gianfranco Gandolfi e poi a seguire con un breve set rock permeato di tante venature degli apprezzabili e validi The Second Nature. Neanche il tempo di godersi l’apprezzabilissima dark selection in sottofondo ecco gli And also the trees occupare il palco. La dimensione di tutto il contesto è stata veramente godibile e ha riappacificato con il gusto e il piacere spesso perduto della musica live sempre più spesso oggetto di occasioni mancate per location improponibili o per soundcheck disastrosi. Il pubblico è stato parte anch’esso del palco e ha accompagnato l’esibizione del palco quasi in un abbraccio ideale. La band dal canto suo, ha sciorinato una performance di assoluto livello, con un sound pressoché senza sbavature, la voce di Simon Jones con il suo timbro profondo, il suo incedere quasi recitativo ha ammaliato e incantato.

Molto interessanti la presenza di strumentazione a fiato, come sassofono, clarinetto e tastiere a supporto. La scaletta è stata sicuramente imperniata verso un giusto tributo all’ultima fatica discografica del gruppo, quasi a far intendere che c’è un presente concreto (non solo un passato importante) non tralasciando anche la recente produzione (“The seven skies” del 2022 o “Your Guess” del 2016 ) dove l’introspezione e l’essenzialità la fanno da padrone per poi divagare sugli anni di sperimentazione (“Rive Droite” del 2007, “Dialogue” del 1993 o “Brother fear” del 1996 ), per dare infine spazio all’amarcord con alcune tracce memorabili dall’album della consacrazione “Virus Meadow”.

Tutto è filato liscio, in questo straordinario idillio, dove anche qualche problema tecnico è stato affrontato con un sorriso dalla band e dalla compiacenza del pubblico. Se poi si è trattato di una dimenticanza come collegare la propria chitarra all’amplificatore, con tanto di scuse in italiano del buon Justin Jones, è scappata pure l’ovazione ed è partita la monumentale “Slow Pulse Boy” per chiudere il concerto ma non spegnere la magia di una serata.