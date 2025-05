credit: press

Dopo il loro fortunato EP “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living” uscito nel 2023 e incluso in numerose classifiche di fine anno della critica oltre che in alcune playlist editoriali come Fresh Finds globale, Fresh Finds Italia e Rock Italia, i Six Impossible Things tornano con un doppio singolo, “Nevermore” / “Eight and a Half”, fuori per l’etichetta Dear Gear Records.

Il primo dei due brani nuovi, “Eight and a Half” esce oggi e vede la lavorazione in studio insieme a Daniele Mandelli e Maurizio Baggio, già al lavoro con Messa, The Soft Moon e Glazyhaze fra gli altri. Musicalmente è una traccia in cui i Six Impossible Things decidono di prendere qualche rischio, confermando il sound full band che era stato introdotto con l’ultimo EP -dopo anni come duo- ma con una struttura più progressiva, sperimentale e priva di un vero e proprio ritornello.

Un ascolto attento al brano rivela in realtà che si tratta di una canzone pienamente fedele allo spirito dello stile dei Six Impossible Things, con chitarre importanti, reverb, grandi melodie e un mood instrospettivo ma mantenendo lo stile intimamente confortevole che ha da sempre contraddistinto la band.

Per noi è decisamente un sì questo brano che risulta essere tanto potento e intenso quanto magicamente sognante e carezzevole.

“Nevermore”, l’altro lato del doppio singolo, uscirà nei prossimi mesi, con la band anche al lavoro sul materiale per il primo album full length.