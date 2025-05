Credit: Charles Billot

Milano è da sempre un punto di riferimento per la musica e la cultura, una città che accoglie e ispira artisti di ogni genere, crocevia culturale capace di attirare pubblico da tutta Italia e non solo. In questo contesto, questa estate nasce Parco della Musica di Milano (PMM), un progetto di Unipol Arena pensato per ampliare l’offerta musicale e offrire nuove esperienze agli spettatori.

Un’area di 70mila mq immersa nel verde nei pressi di Linate (via Enzo Jannacci – 20054 Segrate, MI), con punti ristoro e beverage, destinata a diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti della musica dal vivo valorizzando ulteriormente il tessuto artistico della città.

Il PMM si distingue per la sua proposta artistica di livello internazionale, con una line-up accuratamente selezionata e distribuita su due iconici palchi modulabili. Offre al pubblico esperienze musicali diverse, abbracciando molteplici generi e rivolgendosi a tutte le generazioni.

Gli artisti internazionali che hanno scelto come unica data italiana Parco della Musica Milano sono i NIN e Kool & The Gang, mentre apriranno a Milano il loro tour nel nostro Paese Massive Attack, Ozuna, Blonde Redhead (nella foto) e The Smashing Pumpkins. Grande attes, ovviamente, anche per The Who.

Questa la lineup ad oggi:

18 giugno Massive Attack (ore 21.30)

20 giugno Ozuna (ore 21.30)

24 giugno Nine Inch Nails (ore 21.00, special guest Boys Noize)

29 giugno Kool & The Gang (ore 22.00)

30 giugno Blonde Redhead (ore 22.30)

2 luglio De La Soul (ore 22.30)

10 luglio Willie Peyote (ore 22.30)

22 luglio The Who (ore 21.00)

30 luglio The Smashing Pumpkins (ore 21.30)

Biglietti (concerti e parcheggio) QUI.

Il rispetto per l’ambiente è al centro della filosofia del PMM. La rassegna si impegna nella promozione di mezzi di trasporto sostenibili come biciclette (25 minuti in bicicletta da piazza Cinque Giornate) e trasporti pubblici (M4 Linate, Autobus 973, Autobus 923). I parcheggi sono acquistabili online, per diminuire l’inquinamento delle code (su Ticketone.it). Inoltre, l’evento adotterà sistemi di pagamento cashless e casse automatiche, migliorando così l’esperienza del pubblico e riducendo gli sprechi.

Con la sua proposta musicale unica e un’atmosfera conviviale e inclusiva, Parco della Musica di Milano si candida a diventare uno degli appuntamenti con la musica live più attesi dell’estate!