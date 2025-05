Quattro brani urgenti, registrati di getto quelli che compongono “Per te, che non ci sarai più” il nuovo EP di Any Other che dopo “Silently. Quietly. Going Away“, “Two, Geography” e “stillness, stop: you have a right to remember” regala altre emozioni forti e fragilissime con l’aiuto del co – produttore Marco Giudici, di Nicholas Remondino e Giulio Stermieri di Alessandro Cau e Federico Fenu.

Credit: Carmen Colombo

Un formato agile, immediato quello dell’EP che Any Other ha dimostrato negli anni di apprezzare in modo particolare e “Per te, che non ci sarai più” ne è la definitiva conferma. La mancanza, il distacco, la perdita, temi già toccati e sviluppati in “stillness, stop: you have a right to remember” sono il fulcro di canzoni in cui indie pop e indie rock diventano imprevedibili e sperimentali.

Vero fin dalle prime note del singolo “Distratta” che tra chitarre grintose e una voce eclettica riflette sulla precarietà dei sentimenti sempre difficile da affrontare, il sound diretto e pungente di “Kono Mama De II (Va bene così)” cantata in giapponese, paese (Il Giappone) dove Any Other ha suonato rimanendone affascinata, le melodie ben orchestrate di “Lazy” toccano corde vivide e delicate.

L’impossibilità di dimenticare e il bisogno di lasciarsi andare, accettare l’assenza degli altri con rabbia e consapevolezza senza mai rassegnarsi, sensazioni racchiuse nella title track, rendono “Per te, che non ci sarai più” un EP da ascoltare con l’attenzione che merita. Si mette alla prova Adele Altro, artista sempre più talentuosa e cosmopolita che con testi in italiano, inglese oltre al giapponese descrive la frustrazione di tantissimi trentenni curiosi e irrisolti.