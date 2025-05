Con la pubblicazione di “The Slim Shady LP” (1999) Eminem si era già presentato al grande pubblico come uno tanto discusso quanto amato. Canzoni come “97 Bonnie & Clyde” e “Guilty Conscience” avevano già scosso il mondo musicale e i genitori di mezza America, preoccupati per quello che i figli sentivano con tanta fascinazione. Ma per i più attenti fu anche un album che segnò un cambio di rotta nel mondo del rap. Innanzitutto un rapper bianco, che preso nelle grazie di Dr Dre e della Interscope di Jimmy Iovine faceva un rap di un livello altissimo che tecnicamente lo poneva già tra i grandi del genere.

Un altro fattore fu l’immagine del rapper che Eminem dà di sé stesso: arrabbiato con il mondo discografico e radiofonico per aver snobbato il primo lavoro del ragazzo di Detroit, “Infinite” (1996), Eminem non si fa problemi a descrivere la vita di chi tra un lavoro precario e un altro non ha prospettive economiche né speranze di nessun tipo, a rappare su temi che se la sua incredibile tecnica non rendesse grotteschi, sarebbero al limite del tragico. E tutto questo in un’industria dove il rap già da qualche anno iniziava a patinarsi e a fare dell’autocelebrazione la sua unica prerogativa e obiettivo (vedi da chi erano capitanate label come Death Row e Bad Boy). Nonostante tutto rimane un disco a tratti acerbo e che rimane come il trampolino di lancio della carriera di un Eminem che il meglio lo darà di lì a poco.

E lo darà in “The Marshall Mathers LP”, il suo capolavoro uscito nel maggio 2000, prodotto da Dr Dre, The Bass Brothers, Mel-Man, The 45 King ed Eminem. Il suo terzo album è una serie infallibile di canzoni in cui il rapper risponde, critica, riflette, diverte; tutto con una produzione alle spalle che non cede mai in qualità (in quegli anni Dr Dre è forse al picco della sua carriera da produttore) e con la volontà di creare qualcosa di alto livello che andasse a scomodare le classifiche sature di boyband e popstar (non a caso target delle rime di Eminem furono cantanti come Britney Spears, Christina Aguilera e gli NSYNC). E riesce in tutto: vende nella sola prima settimana più di un milione e mezzo di copie; esce con singoli destinati a rimanere classici del genere; infastidisce l’industria e l’America piccolo-medio borghese tutta; e soprattutto consacra il rap di Eminem come uno dei migliori di sempre.

Ascoltando il disco si ha la sensazione che non a caso se la prenda con tutti e tutto. È vero che il rap qui proposto è estremo al massimo, a tratti al limite del dicibile: il rapper di Detroit venne etichettato come misogino, omofobo, istigatore di violenza, nichilista e quant’altro. Comunque, che lo si accetti o no, è proprio in questi casi che Eminem gioca al meglio, unendo tecnica linguistica e immaginario visivo in un cieco atteggiamento provocatorio (che ricorda, oltre al classico atteggiamento spaccone dei rapper, le provocazioni gratuite di certe scene punk come quella di Chicago tra i ’70 e gli ‘80). Ma l’intelligenza dell’album risiede anche nelle sue critiche. Tra tutte l’ipocrisia della “white America” che incolpa proprio gli artisti per problemi sociali di origine più complessa e profonda (“Don’t blame me when little Eric jumps off of the terrace”). In “The Way I Am” e “Who Knew” non si fa remore nel citare la strage della Columbine High School, avvenuta nell’aprile ’99, e a mettersi nei panni di adolescenti che arrivano a compiere gesti tanto folli per la disperazione, sottolineando l’assurdità di chi trova nella sua musica la causa della triste vicenda.

In “Kill You” scherzosamente ammette di aver inventato lui la violenza stessa (La stessa traccia fu portata e letta in Senato da Lynne Cheney, futura second lady, come prova del problema della violenza di genere). Ma vittima del rapper è anche la sua stessa label Interscope: come risposta alle pressanti richieste di un singolo di successo alla “My Name Is”, scrivono e producono “The Way I Am”. Il primo singolo dell’album, “The Real Slim Shady”, fu scritto, prodotto e consegnato quasi allo scadere della deadline per il completamento del disco.

La tracklist non cala mia di livello con tracce come “Criminal”, in cui una rapina finita male incornicia un rap cattivissimo, “Amityville”, dall’atmosfera e dal tema orrorifici, “Drug Ballad”, con uno dei migliori ritornelli del disco, “Bitch Please II” che vede riunito il meglio della east coast, il funk alterato di “Remember Me?”, con la collaborazione di RBX e Sticky Fingaz. La titletrack gioca su un giro di chitarra schietto e cupo mentre “Under The Influence”, con la D12, è un rap più classico che smorza l’atmosfera dopo “Kim”. “Kim”, appunto, gioca una partita a sé stante. È sicuramente la traccia più estrema ed intensa. Fu la prima canzone scritta per l’album ed è un prequel di “97 Bonnie & Clyde”: racconta di un litigio tra lui e la sua ex moglie Kim che termina con un femminicidio. Eminem recita sia sé stesso che la ragazza in una canzone che mette paura per il realismo del testo e l’intensità della musica. In un certo senso credo che Eminem, le cui intenzioni originali erano quelle di scrivere una canzone d’amore, esorcizzi in questa traccia – ma in generale nell’album intero – i lati più negativi di sé, mostri al mondo i demoni che sono parte di lui e della sua storia.

Come Eminem è sia Marshall Mathers che Slim Shady, l’album ha due anime: da un lato un Eminem che guarda dall’alto al basso la scena, l’America, il mondo; sprezzante, ironico e quasi mai sobrio; dall’altro un Eminem che facendo un passo indietro si cimenta in racconti che per la loro potenza rimarranno pietre miliari del rap tutto. Il cuore del lavoro risiede in tracce come “Kim” e “Stan”, tracce che scavano in profondità e permettono al resto dell’album di non essere un semplice album hip-hop, seppure di gran lunga sopra la media: basterebbe infatti la tecnica di Eminem per rendere “The Marshall Mathers LP” un album degno di rimanere nella storia del genere.

Data di pubblicazione: 23 maggio 2000

Tracce: 18

Lunghezza: 72:17

Etichetta: Interscope; Aftermath

Produttore: Dr Dre; Eminem; Mel-Man; The 45 King; The Bass Brothers

Tracklist:

Public Service Announcement 2000

Kill You

Stan (feat. Dido)

Paul

Who Knew

Steve Berman (Skit)

The Way I Am

The Real Slim Shady

Remember Me?

I’m Back

Marshall Mathers

Ken Kaniff (Skit)

Drug Ballad –

Amityville (feat. Bizarre)

Bitch Please II (feat. Dr. Dre, Snoop Dogg, Xzibit, Nate Dogg)

Kim

Under the Influence (feat. D12)

Criminal