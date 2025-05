I Doves ha pubblicato un nuovo album, “Constellations For the Lonely“, nel mese di febbraio. Ora eccoli condividere “Cally”, un brano bonus dell’album.



Jimi Goodwin ha commentato così il nuovo singolo: “Parla di persone apparentemente e perennemente allo sbando, che sembrano non arrivare mai da nessuna parte e che meritano molto di più. È la storia di adorabili perdenti che sembrano sempre finire con la parte peggiore della torta“.



Andy Williams aggiunge: “In questo brano suoniamo entrambi la batteria, quindi quando sentite dei rulli fantasiosi… è lui! L’abbiamo registrato agli Eve Studios e inizialmente era un po’ stato messo da parte a favore di altre canzoni a cui stavamo lavorando in quel periodo. Come per molte canzoni dei Doves, abbiamo dovuto lavorare con pazienza per arrivare al risultato finale, ma ce l’abbiamo fatta“.



Ad aprile i Doves avevano pubblicato “Lean Into the Wind”, il loro singolo per il Record Store Day.