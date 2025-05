Credit: Maya Ragazzo

A distanza di due anni e mezzo dal suo debutto full-length, “Like Dying Stars, We’re Reaching Out“, il prossimo 29 agosto, via Run For Cover, Runnner pubblicherà un nuovo LP, “A Welcome Kind Of Weakness“.

“A Welcome Kind of Weakness” è emerso da uno strappo simultaneo nel corpo e nella vita di Noah Weinman, titolare del progetto. Scritto durante mesi di degenza a letto e di recupero da una lacerazione del tendine d’achille, a cui si è aggiunto il drastico sconvolgimento di una rottura, l’album si sente definito dal cambiamento e, giustamente, il suono di Runnner ha subito un drastico cambiamento sonoro per accompagnarlo. Rinunciando al crepitio casalingo dei suoi lavori precedenti per un suono widescreen che ricorda il boom dell’indie rock dei primi anni Duemila, l’esplosione hi-fi di “A Welcome Kind of Weakness” conferisce al songwriting di Weinman una nuova immediatezza senza sacrificare l’intimità del suo materiale precedente.

Per celebrare l’annuncio, Weinman ha condiviso la massiccia salva di apertura dell’album, “Achilles And”, un brano che cattura perfettamente sia la portata lirica che musicale di Runnner 2.0. La canzone ruggisce immediatamente con chitarre crude e batteria martellante che rendono evidente che si tratta di una nuova versione audace del songwriting di Weinman, ma la sua voce dolorosa e il suo lirismo vulnerabile continuano a risplendere.

Lo statunitense dice del brano:

Questa è stata in realtà la seconda canzone che ho scritto con Achille nel titolo, ma l’unica che è stata inserita nel disco. Sembra un po’ una tesi o un’ouverture per il disco, in quanto espone tutti i temi lirici e sonori in modo piuttosto evidente. La prima canzone di Achille era più una ballata acustica solitaria, ma il mio stato d’animo chiedeva più energia. Credo che l’essere così rinchiuso e così immobile mi abbia fatto venire voglia di rockeggiare ancora di più, così ho iniziato a scrivere canzoni più veloci e più corpose fino ad arrivare a questa.

“A Welcome Kind Of Weakness” Tracklist:

1. A Welcome

2. Achilles And

2. Spackle

4. Chamomile

5. Claritin

6. PVD

7. Coinstar

8. Get Real Sleep

9. Split

10. Sublets

11. Untitled October Song