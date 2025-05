30/31 maggio e 1 Giugno ecco le date esatte in cui si svolge la quarta edizione di AForest Festival presso il parco del Palazzo Cigola Martinoni di Cigole (Bs). Ingresso libero!



Il Festival è nato dalla collaborazione tra Pro Loco Cigole in festa , Ass.culturale Horatio! e Comune di Cigole. L’ingresso è come sempre gratuito, si mangia, si beve, e si ascolta musica live! La cucina è operativa dalle 19.00 con prodotti del territorio e cibo adatto a tutte le esigenze, dagli onnivori ai vegani, negli stand gastronomici gestiti dalla Pro Loco.

Questo anno il programma prevede la partecipazione di sei band da Italia e USA ed ogni sera sarà attivo il mercatino con materiale vintage, handmade, artisti, dischi e memorabilia.

Il 30 maggio tocca a Dummy.

I Dummy sono una band rock losangelina (Ewell, Maatman, O’Dell, Trainor), ha pubblicato l’acclamato debutto “Mandatory Enjoyment” (Trouble in Mind, 2021) e il successivo “Free Energy“. I loro tour hanno influenzato il nuovo album, che esplora sonorità più dure, ballabili e psichedeliche, unendo elettronica e rock. “Free Energy” include collaborazioni (Cole Pulice – Moon Glyph, Jen Powers – Astral Editions/Feeding Tube Records) e influenze pop. Mentre i MTN sono il progetto composto da Wilson Wilson (Bee Bee Sea, Yonic South ecc..) Daniela Resconi e Beppe Mondini (Meteor, Ottone Pesante). Garage punk e incursioni techno-hardcore che loro amano definire ROK. Il loro disco è uscito a fine 2024 con La Tempesta Dsichi e l’americana Feral Kid.

Il 31 maggio spazio ai bravissimi e conosciutissimi A Toys Orchestra, gruppo iconico del rock alternativo italiano del nuovo millennio, preceduti da So Vixen, band drycore/post-punk veronese con formazione essenziale (batteria basso e chitarra) dai suoni asciutti e ruvidi. I testi e il cantato sono intimi ed emotivi e le due voci si alternano tra il melodico e il parlato. Le influenze sono quelle dei gruppi punk/alt rock americani anni 90 quali Sonic Youth, Blonde Redhead, Slint, Unwound. A dicembre 2024 esce il loro primo EP “Underground”, che include quattro tracce.

Il 1 giugno tocca ai New Candys che stanno presentando il loro disco fresco fresco di uscita e prendono il posto dei Monsterwatch che non ci saranno per motivazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Prima di loro Cigno che si presenta con “Buonanotte Berlinguer” come un requiem nichilista tra rave e riti antisociali, dove droga e religione imprigionano. Il suono annuncia l’imminente “alluvione” contro il padrone. Tra echi anarchici defunti e visite ai cimiteri partigiani in coma, la band rifiuta il progresso. Salutano Berlinguer nel funerale del proletariato, tra la sede di Casapound e la fine degli idealismi, pronti per l’inevitabile diaspora senza resurrezione né rivoluzione

L’ AForest Festival rappresenta un luogo fisico ed al contempo astratto dove idee, persone, musica, artisti, espressioni creative, giovani, adulti, luoghi e pensieri si fondono per dar vita ad una serie di eventi artistico culturali in grado di rendere il Comune di Cigole, benché situato in un territorio periferico e marginale rispetto al capoluogo, un fulcro attrattivo per l’intera provincia di Brescia ed oltre. Il Festival risulta infatti essere un’iniziativa di rilievo culturale e artistico, in quanto è in grado di coinvolgere interessi diversi – musica, letteratura arte e sostenibilità – valorizzando altresì il patrimonio culturale locale. Sede dell’evento è infatti il Parco del Palazzo Cigola Martinoni che, grazie al patrocinio del Comune di Cigole, darà all’evento un profilo artistico sempre più trasversale, grazie alla location che vanta una bellezza storica di grande valore.