Sembrano passate ere geologiche da quando i Ghost flirtavano con il doom metal e la psichedelia più oscura. Oggi restano le fascinazioni per l’occultismo e il satanismo, ma la creatura di Tobias Forge – che, in questo periodo, indossa i panni del misterioso Papa V Perpetua, accompagnato come sempre dai Nameless Ghouls, anonimi turnisti senza nome e senza volto – ha ormai adottato appieno quel sound più commerciale e radio-friendly che aveva iniziato a costruire già ai tempi di “Infestissumam” (2013), un album in cui si avvertiva con particolare chiarezza il potenziale pop della band svedese.

Con le dieci tracce di “Skeletá”, sesto disco in quasi vent’anni di carriera, i Ghost si candidano ufficialmente a diventare i nuovi punti di riferimento per l’arena rock più teatrale, forti di una visione musicale che punta al coinvolgimento totale dell’ascoltatore. Tobias Forge strizza l’occhio al pop metal anni ’80 dei Def Leppard con una raccolta di anthem potentissimi, superficialmente gotici, costruiti per far impazzire i numerosissimi fan che assisteranno ai suoi prossimi, spettacolari concerti.

Anche questa volta i Ghost si dimostrano infallibili autori di melodie accattivanti e ritornelli orecchiabili, senza mai perdere del tutto di vista quelle radici heavy metal che restano comunque collegate al corpaccione satanico assemblato nel corso degli anni da Forge. All’album, tuttavia, manca l’ispirazione e la freschezza di “Meliora” – che resta, a dieci anni dalla sua uscita, la miglior fatica dei Ghost post-esoterici – e non tutti i brani sembrano essere a fuoco come dovrebbero.

C’è molta attenzione ai dettagli, ma anche una certa superficialità, in un lavoro che ambisce a essere un punto di rinascita per l’AOR classico di quarant’anni fa senza però riuscire sempre a toccare i tasti giusti, spesso rasentando il generico e la ripetitività. In alcuni specifici momenti, “Skeletá” mi ha fatto pensare a una nuova versione della leggendaria colonna sonora di “Rocky IV”, senza però mai raggiungere quei livelli di spensieratezza, eccitazione ed edonismo. I riferimenti sono chiaramente legati a quell’immaginario lì (in “Peacefield”, tanto per fare esempio, si avverte palesemente l’influenza dei Journey di “Separate Ways”), ed è sicuramente una stranezza per chi ricorda i Ghost più tenebrosi e oscuri di “Opus Eponymous”.

In conclusione si tratta di un buon disco che aggiunge poco alla parabola della band svedese, eccezion fatta per una manciata di pezzi che si candidano a diventare futuri capisaldi in sede live (“Lachryma”, “Satanized”, “Guiding Lights”, “Cenotaph”, “Umbra” ed “Excelsis” tra le migliori canzoni della raccolta).