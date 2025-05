Il mondo è ancora qui. I Mclusky pure, ma per quasi vent’anni sono rimasti in silenzio. Ora però tornano a urlare con il loro primo album post-reunion: un concentrato di rabbia, disgusto e nichilismo che travolge con la forza di un sound che non dà tregua per nemmeno un secondo, sempre in bilico fra post-hardcore, post-punk e noise rock.

Credit: Bandcamp

Il cantante e chitarrista Andrew Falkous, col prezioso contributo del bassista Damien Sayell e del batterista Jack Egglestone, guida l’ascoltatore lungo un tunnel buio e senza uscita dove ogni minimo elemento sonoro sembra essere stato piazzato con il preciso intento di ferire, se non addirittura uccidere. Un vero e proprio viaggio all’inferno che dura poco più di mezz’ora, lungo un percorso infuocato disseminato di riff ruvidi come la carta vetrata e ritmi primitivi e martellanti, dal tono quasi industrial con il loro incedere minaccioso.

La tensione è costante e il messaggio dei Mclusky arriva chiaro e preciso: sono stati via per troppo tempo ma ora sono qui, di nuovo col resto del mondo, ed è come se non se ne fossero mai andati. Il loro ritorno è segnato da un album viscerale, estremamente eccitante e nervoso, nel quale il rumore viene innalzato a forma d’arte – o, meglio ancora, strumento malleabile col quale dar forma a pensieri, paure, insicurezze e ossessioni.

Nella voce sgraziata e malata di Andrew Falkous non vi sono solo barlumi di follia, ma anche una dose generosa di ironia (che è poi l’elemento che dagli albori contraddistingue tutta l’opera dei Mclusky); incazzati sì, ma sempre con un bel sorriso sul volto e con zero voglia di prendersi sul serio. Se proprio tutto deve essere uno scherzo in questo mondo sempre più fuori di testa, che sia “The World Is Still Here And So Are We” a far da colonna sonora a questa festa apocalittica.

Certo, purtroppo manca un ospite importante (il produttore Steve Albini, storico collaboratore della band di Cardiff, che è scomparso prematuramente un anno fa), ma il party catastrofista/catastrofico dei Mclusky non si ferma neanche davanti alla morte, trainato dalla potenza di fuoco di brani come “Way Of The Exploding Dickhead”, “Kafka-esque Novelist Franz Kafka” e “Juan Party-System”.

Nel corso degli anni, col trono vacante, tante e tante band hanno provato a riprodurre le atmosfere di questo simposio del male (vedi gli Idles), ma solo i Mclusky sanno intrattenere l’ascoltatore con l’energia di un sound che, seppur essenziale ed estremamente grezzo, sa essere anche straordinariamente mutevole, come ben ci dimostrano i frammenti di melodia “ubriaca” inseriti in “Hate The Polis” e il mood oscuro e tutto sommato quieto della lenta “Not All Steeplejacks”. Sì, indubbiamente il mondo e i Mclusky sono ancora qui. E speriamo non svaniscano mai più, perché album di questo livello sarebbe bello sentirli più spesso.