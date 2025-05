Prima che Bob Marley diventasse un’icona globale, prima che il reggae si tingesse di rastafarismo e divenisse simbolo planetario di ribellione e spiritualità, un altro sound caraibico attraversò l’Atlantico. Più asciutto, più pop, più vicino alla pista da ballo che all’impegno politico. Era il suono di quel che oggi viene chiamato early reggae, figlio bastardo dello ska e del rocksteady, fratello soul del beat britannico. A diffondere questo “meticcio” musicale, nel periodo a cavallo fra la fine degli anni ’60 e i primi anni ‘70, ci fu anche una piccola etichetta britannica oggi dimenticata dai più: la Creole Music Ltd.

A restituire giustizia e visibilità a questa piccola ma rilevante avventura discografica ci pensa ora la sempre meritoria Cherry Red Records con “Reggae Steady Go – The Creole Albums Collection 1970 – 1972“, un corposo doppio CD che suona come una capsula del tempo “in levare”: al suo interno, infatti, sono stati inseriti quattro album introvabili da mezzo secolo, venticinque brani in precedenza disponibili solo su vinile e tutto il calore di una stagione antica ma indimenticabile.

Una raccolta che non è solo un’operazione filologica, ma un viaggio affettivo nei suoni che hanno plasmato la diaspora musicale giamaicana nel cuore dell’Europa. Fondata da Bruce White e Tony Cousins (che, almeno inizialmente, si “nascosero” dietro lo pseudonimo collettivo Bruce Anthony), la Creole fu più di una semplice etichetta: fu un crocevia di suoni, culture e visioni. Dapprima agenzia di booking e management con il nome di Commercial Entertainments, l’impresa si trasformò totalmente non appena i due piccoli imprenditori fiutarono l’onda lunga del reggae (o, per meglio dire, dell’early reggae) prima che diventasse tsunami globale.

Il punto di svolta per la label – ovvero quegli eventi che ne segnarono le fortune e oggi sono il cuore di questa compilation – è ben descritto in questo passaggio tratto dal booklet:

Il primo gruppo a firmare un contratto con la Creole fu il quartetto strumentale The Hippy Boys che, alla fine del 1969, si trovava in UK con Lee “Scratch” Perry, in tournée sotto il nome di The Upsetters. Il giorno di Capodanno del 1970, White e Cousins li fecero entrare in uno studio per registrare materiale a sufficienza per assemblare un intero album, che successivamente distribuirono con quella che era la principale casa discografica di musica giamaicana del paese, la Trojan. Pubblicato con il titolo “The Good, The Bad & The Upsetters”, l’LP si rivelò un grande successo commerciale e i riscontri positivi spinsero i due impresari a organizzare ulteriori session con gli altri artisti entrati a far parte della loro scuderia. Il meglio di queste registrazioni fu poi raccolto in “Reggae Steady Go Vol.1″.

Nella primavera del 1972 Bruce White e Tony Cousins fondarono un’etichetta satellite, la Rhino (da non confondersi con l’omonima label statunitense), il cui secondo singolo pubblicato, “Mad About You” di Bruce Ruffin, entrò dritto nelle classifiche UK, spalancando le porte del successo ai due. La Creole iniziò a sfornare hit su hit, a collezionare artisti e a costruire un suono che ha fatto da base al 2 Tone Ska: chitarre in levare, fiati soul, melodie ammiccanti e una produzione che guarda sì al sound caraibico, ma strizza l’occhio anche alla Motown, con quella sua inconfondibile patina radiofonica che però non preclude una classe e un gusto immediatamente riconoscibili.

Nella tracklist di “Reggae Steady Go” è racchiuso lo spirito di quegli anni liminali e incandescenti. È early reggae, sì, ma filtrato dai gusti dei figli del proletariato inglese, ovvero dai giovani Mod e Skinhead (non nell’accezione nazi, naturalmente) che ascoltavano questi pezzi nei pub e nelle discoteche. Sullo sfondo, seppur quasi impercettibile, c’è la carica eversiva che precede il punk e quell’innocenza sensuale che anticipa la disco. Questa compilation è una piccola bibbia per archeologi musicali, per collezionisti di grooves dimenticati, ma anche – e soprattutto – per chi vuole riascoltare, senza filtri nostalgici, la forza pura di un suono che ebbe un enorme impatto su una pletora di artisti assai differenti fra loro (dai Clash agli Scritti Politti, passando ancora per The Police e UB40). E per darvi un piccolo assaggio dell’opera targata Cherry Red Records, ecco a voi dieci perle pescate dalla tracklist:

THE UPSETTERS

The Good, The Bad And The Upsetters

THE ACES

Mademoiselle Ninette

THE PYRAMIDS

Reggae Shuffle

BRUCE RUFFIN

Mad About You

LLOYD SEIVRIGHT & BARRY HOWARD

Freedom Sound

DAVE COLLINS

Shackatac

WINSTON FRANCIS

Blue Moon

THE CHEQUERS

Everyday

AL BARRY

Ooh ee

THE UPSETTERS

Straight To The Head