Decimo capitolo della storia di Ezra che ormai da anni ci accompagna con il suo suono e le sue liriche attraverso una ormai lunga serie di brani ai quali non manca mai la sincerità e una certa coerenza e qualità cantautoriale, un percorso che negli anni le ha permesso di togliersi molte soddisfazioni e raggiungere una discreta popolarità.

Credit: Eleanor Petry

Il nuovo appuntamento con il suo mondo si chiama “Goodbye Small Head” ed è un percorso attraverso vari stati emotivi nei quali si finisce per perdere il controllo o semplicemente si riflette, finendo per trovarsi di fronte a una scelta la cui impulsività spesso è frutto del momento e della situazione.

Tutto questo trova espressione nei soliti testi interessanti di Ezra (in questa occasione particolarmente ispirata) e in una serie di brani musicalmente riusciti dove la cantautrice, oltre a essere tornata a lavorare con Brian Deck che aveva prodotto i suoi primi lavori, è tornata anche a utilizzare strumenti a corda quali viola e violoncello collaborando con la musicista Susan Voelz.

Ad aprire l’album ci pensa il primo singolo “Grand Mal” che in fondo si presta bene a interpretare questo ruolo anche se avrei preferito come singolo il successivo “Sudden Storm” con i cori melodicamente affascinanti e un cantato che, senza riprendere fiato, ci accompagna fino al finale travolgente.

Primo crack del lavoro è la splendida e intensa “Jump Out” con la base degli archi a fare da basso e un testo che si apre a varie interpretazioni nel suo raccontare un viaggio in auto dove si è prigionieri e dal quale si vuole disperatamente scendere, una specie di “There is a Light That Never Goes Out” al contrario, leggibile come una metafora di un rapporto dal quale si vuole uscire o più drammaticamente una metafora della vita stessa.

La successiva “Power Of The Moon” è un altro grande pezzo, testo formidabile che introduce un sentimento che abbraccia un atteggiamento razionale verso gli aspetti mistici della vita, <<….So why go looking for an infinite mercy Like you’re digging through shit for a jewel?>> ci canta mentre si cerca la luce tra lo sterco, persi e prigionieri nel labirinto della propria vita e dei propri pensieri in un luogo dove ci ha relegati un re (Dio) di cui intravediamo a volte il suo portone dorato, che dire tutto stupendo.

L’album è riuscitissimo uno dei migliori lavori di Ezra ( se non il migliore ) come dimostrano le successive canzoni tipo “Submission” e “Veil Song” ma soprattutto “Slow Burn”, un istant classic, la dolce “You Hurt Me I Hate You” a descrivere un amore infranto e “A World of Love and Care” con la presenza importante degli archi e un testo dove si può sarcasticamente immaginare un mondo di amore e cura verso il prossimo.

Il lavoro si chiude con una cover, l’ottima “I Need The Angel” di Alex Walton ( fino ad oggi sfuggita ma ora entrata prepotentemente nei nostri radar) di cui Ezra Furman ci offre una versione convincente tanto quanto l’originale.

Con “Goodbye Small Head” Ezra fa centro e torna ad altissimi livelli, aiutata dal produttore degli esordi Brian Deck infila una serie di brani riuscitissimi che rendono questo lavoro delizioso e imperdibile.