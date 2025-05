Ogni promessa è debito per i Men I Trust che come avevano già annunciato pubblicano il secondo album del 2025. “Equus Caballus” è un ritorno alle origini synth pop e elettro – pop della band di Montreal, piuttosto diverso dall’ alt folk sperimentato in “Equus Asinus” qualche mese fa, d’altronde erano stati proprio loro a rivelare come queste due raccolte di canzoni avessero una differente anima ed energia e finissero per completarsi a vicenda.

Credit: Bandcamp

Tastiere, chitarre, sintetizzatori e la voce di Emmanuelle Proulx regalano ancora una volta brani eleganti come “To Ease You”, “Come Back Down” e “Hard To See” con arrangiamenti a volte minimali ma molto curati soprattutto in “Another Stone” e “Carried Away”. Canzoni che mettono in mostra il multiforme talento pop dei Men I Trust, anche se resta sempre una certa sofferta malinconia di fondo in “Where I Sit” e “In My Years”.

Gli anni ottanta evocati in “The Better Half” e l’indie rock di “Worn Down”, i numerosi singoli già pubblicati in passato e qui riproposti (“Ring Of The Past” del 2023, “Husk” uscito l’anno scorso, “Billie Toppy” del 2022) e la strumentale “Eris (Wait)” ben si adattano all’atmosfera di un album meno vario nello stile rispetto al precedente ma comunque piacevole da ascoltare, che conferma il periodo particolarmente ispirato di Proulx, Jessy Caron e Dragos Chiriac.