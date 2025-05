Credit: press

Quando i Modern Nature erano in tour con il loro ultimo album, “No Fixed Point In Space” del 2023, Jack Cooper, la principale forza creativa della band, si rese conto che stavano già allontanandosi dall’approccio libero e aperto su cui avevano lavorato per cinque anni; era quasi come se la musica fosse diventata così astratta ed elastica che ora doveva tornare a qualcosa di più strutturato. Mentre si ritrovavano a seguire ritmi più fissi, ha capito che era stata tracciata una nuova direzione. Il loro nuovo album, “The Heat Warps“, è, a quanto ci dicono le note stampa, la manifestazione trionfale di dove li ha portati questa nuova direzione.

Il songwriting di Cooper, che era diventato sempre più impressionistico, ha trovato così un nuovo focus e l’idea di realizzare un album che seguisse un percorso simile agli ultimi due è sembrata sempre più ottusa. L’obiettivo era quello di forgiare un cambiamento radicale. Il trio centrale composto da lui, Jim Wallis (batteria) e Jeff Tobias (basso) è stato arricchito da una nuova chitarrista, Tara Cunningham.

I recenti album dei Modern Nature riflettono una vita isolata. Cooper si era trasferito in campagna nel 2021 e, secondo le sue parole, era stato in “letargo” mentre metteva su famiglia. Sentiva che questa nuova band era un simbolo del suo risveglio e il veicolo perfetto per continuare a esplorare i temi di cui aveva cantato con i Modern Nature – il collettivismo, il nostro rapporto con il mondo naturale, il peso della coscienza – ma con maggiore immediatezza e determinazione. La chiave era il nuovo sound delle due chitarre.

“Sono sempre stato attratto dalle band in cui due chitarristi lavorano come un’unità per muoversi e colorare la sezione ritmica“, spiega Cooper. “Avevo ascoltato i demo che i Television avevano fatto con Brian Eno e quella sera ho suonato con Tara per la prima volta in uno spettacolo di musica improvvisata. Abbiamo un approccio molto simile alla chitarra e questo si estende al modo in cui cantiamo, il che conferisce alla musica un equilibrio interessante. Quello che facciamo è speculare, una simmetria su entrambi i lati di ciò che Jim e Jeff fanno nella sezione ritmica. Abbiamo suonato con molti musicisti straordinari che continuano a gravitare attorno a ciò che facciamo, ma l’ingresso di Tara nella band è stato come trovare l’altro lato del quadrato. I dischi precedenti sono stati registrati da più di quindici persone, ma era evidente che noi quattro potevamo ottenere qualcosa di più potente e diretto“.

Man mano che la nuova band ha iniziato a suonare insieme, l’energia, l’entusiasmo tra i membri hanno preso slancio ed è diventato chiaro che dovevano registrare un album che catturasse tutto questo. Si sono impegnati in un processo che prevedeva la prenotazione di un paio di concerti, seguiti immediatamente da quattro giorni in studio (il Gizzard Recording, completamente analogico, nella zona est di Londra). Hanno trascorso due settimane vivendo a stretto contatto, in un’intensa esplosione di creatività.

“È raro ascoltare la registrazione di una band che suona insieme in una stanza“, aggiunge Cooper. “E quell’interazione, le discrepanze nel timing, la sinergia, l’intonazione, è lì che sta la magia, secondo me, ed è quello che volevamo catturare“.

Il nuovo album viene anticipato dal brano “Pharaoh”.

“È difficile rimanere consapevoli del mondo che ci circonda senza diventare scoraggiati“, dice Cooper. “Pharoah sostiene l’importanza di trovare una filosofia personale e cercare di vivere una vita che possa ispirare gli altri o, per lo meno, non ferirli“.

Tracklist:



1. Pharaoh

2. Radio

3. Glance

4. Source

5. Jetty

6. Alpenglow

7. Zoology

8. Takeover

9. Totality