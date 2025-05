Lockerbie, Scozia. Una ferita che, ancora, sanguina, un dolore sedimentato nel tempo, che, oggi, Netflix riporta alla luce attraverso una serie TV destinata a riaprire, ovviamente, vecchie cicatrici e anche qualche domanda. A tessere il filo sonoro di questo viaggio nella memoria ci pensano i Mogwai, maestri scozzesi di malinconia elettrica e di tensione emotiva, capaci come pochi di trasformare il dolore in un paesaggio sonoro.

Credit: Steve Gullick

Se il dolore avesse un suono, i Mogwai avrebbero trovato la formula. E, infatti, in questa colonna sonora, il gruppo riesce a compiere un’operazione rara, ovvero riportare indietro le lancette dell’orologio, fino a quel maledetto 21 dicembre 1988, quando un volo della Pan Am, partito da Londra e diretto a New York, esplose nei cieli sopra la cittadina scozzese di Lockerbie. 270 vittime, nomi e volti inghiottiti, troppo in fretta, dalla cronaca e poi dall’oblio, mentre il mondo iniziava a comprendere di essere entrato in una nuova epoca, quella della vulnerabilità occidentale, quella del terrorismo internazionale come strategia geopolitica, quella della paura e dell’insicurezza come armi di potere.

Fu un atto che cambiò, nel bene e nel male, la politica di due colossi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, modificando non solamente le dinamiche della sicurezza aerea, ma il modo stesso in cui l’Occidente percepiva sé stesso e il proprio dominio. Eppure, dietro i comunicati ufficiali, le indagini, le teorie complottiste e gli equilibri diplomatici, c’erano vite spezzate, famiglie lacerate, abbracci e parole che non ci sarebbero più state.

La serie TV ha il merito di restituire voce e volto a quei fantasmi dimenticati, e la colonna sonora dei Mogwai ne è il cuore pulsante. Non si limita a fare da sfondo acustico, ma dialoga con le immagini, scava nei silenzi, amplifica l’assenza. È una musica che non può, ovviamente, restituire i torti, non può assolvere e non può giustificare. È una lunga elegia strumentale post-rock fatta di distorsioni lente, di elettronica malinconica, di riverberi lontani e di improvvisi squarci elettrici che raccontano il frastuono di una tragedia, nonché il silenzio spettrale che ne è seguito. In un mondo dove, troppo spesso, il costo umano degli eventi viene calcolato come una variabile secondaria, i Mogwai rimettono le vittime al centro del loro discorso sonoro, tentando di restituire, alle persone comuni, quella dignità che la storia aveva sacrificato sull’altare del potere e delle convenienze strategiche. È un atto di memoria, di resistenza emotiva, di umanità.

Una colonna sonora, dunque, che è molto più di una semplice appendice audiovisiva, è un requiem laico per i caduti di Lockerbie e, insieme, un monito per coloro che vogliono che il dolore venga archiviato senza alcuna conseguenza.