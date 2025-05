credit: Alejandro Loayza Grisi

Una lineup che attraversa generi, geografie, identità.

Una notte per chi danza fuori dal binario.

Questo è quello che offre Fuck Normality, che torna, il 7 giugno, con Eremo Club (Molfetta) per una nuova affabulazione musicale, sul palco: Dengue Dengue Dengue, duo peruviano che ha rivoluzionato l’immaginario del club contemporaneo. Il loro set è un rito ipnotico, dove bassi profondi e cumbia futurista si intrecciano in paesaggi sonori lisergici, danzanti e visionari. Un set che ha infiammato i festival e i club in tutto mondo.



Con loro Populous, architetto del suono globale, che non ha bisogno di presentazioni, reduce da “Isla Diferente”, il suo nuovo album in uscita per la sua etichetta Latinambient. Go Dugong presenta in anteprima il nuovo live tratto da “MADRE”, l’album in uscita a novembre per 42 Records / La Tempesta. Un progetto nato nel cuore dell’Amazzonia venezuelana insieme all’artista Washé: strumenti indigeni, field recordings e groove elettronici si fondono in un racconto viscerale di rinascita, natura e memoria.

STRADA, dj/selector dalla ricerca curiosa e imprevedibile, chiude la lineup con un set che mescola kwaito, batida, gqom, amapiano, dub e field recordings. Una selezione che vibra di percussioni e bassi, già portata in festival come Spring Attitude, Ortigia Sound System e Linecheck, e ogni mese in onda su Rough Radio con il suo programma ASQUA.

Biglietti QUI.