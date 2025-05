credit: press

Reduce dal più grande tour nordamericano della sua carriera, Barry Can’t Swim, tra i nomi caldi nella scena elettronica internazionale – regala ai fan due nuovi singoli estratti dal suo prossimo album “Loner“, in uscita l’11 luglio.

Pulsante e carico di beat incalzanti, “About to Begin” si distingue per il crescendo ripetitivo verso il drop, perfetto per l’esecuzione dal vivo e consacrato come uno dei brani preferiti dal pubblico dei suo show, mentre “Cars Pass By Like Childhood Sweethearts” invece offre un contrasto più morbido e riflessivo, tra beat delicati e voci sovrapposte, ideali per creare un paesaggio sonoro ipnotico.

Le due tracce seguono il singolo collaborativo prodotto con O’Flynn “Kimpton”, accolto con grande entusiasmo da testate come Billboard US, NME, The Line Of Best Fit, Dork, Clash e DIY (quest’ultimo ha anche dedicato a Barry la copertina della sua festival issue 2025). In occasione dell’annuncio di “Loner”, Barry inoltre aveva già pubblicato anche l’acclamato singolo “Different” – un concentrato di euforia elettronica che è ormai un punto fisso nei suoi enigmatici live – e “The Person You’d Like To Be”, che presenta una conversazione distorta e ambigua tra il produttore e un amico.

Il suo album di debutto “When Will We Land?”, uscito nell’ottobre 2023 e oggi con oltre 100 milioni di stream, ha ricevuto apprezzamenti unanimi, arrivando anche tra i finalisti del prestigioso Mercury Music Prize 2024, al fianco di Charli XCX, Beth Gibbons, English Teacher, Ghetts e The Last Dinner Party.

Barry è oggi uno dei pochi artisti di musica elettronica solisti – insieme ad Aphex Twin, Nia Archives, Burial, Jamie xx e Jon Hopkins – ad essere stato selezionato per questo riconoscimento. Oltre a questo, è stato nominato ai BRIT Awards 2024 nella categoria Dance Act, inserito nella shortlist dello Scottish Album of the Year, ha ottenuto una posizione nella top 3 della BBC Sound of 2025, e Billboard ha inserito il suo album tra i migliori dischi elettronici dell’anno.