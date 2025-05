credit: press

Dopo il sold-out quasi immediato del tour in Nord America e l’attesa spasmodica per il tour in UK e in Europa, Lorde pubblica il nuovo singolo “Man of the Year”.

La traccia, co-prodotta da Lorde e Jim-E Stack, segue il successo mondiale del primo singolo “What Was That”, che ha debuttato al n.1 su Spotify USA e ha raggiunto la posizione n.5 nella classifica globale, facendo ottenere alla superstar il suo più alto debutto in streaming dai tempi di “Royals”.

“Man of the Year” è un altro sguardo elettrizzante al nuovo album “Virgin“, il suo quarto disco in studio, in uscita il 27 giugno. L’album promette un’evoluzione coraggiosa del suono di Lorde, bilanciando una produzione audace ai testi intimi che da sempre hanno caratterizzato la scrittura della cantautrice neo-zelandese.

L’Ultrasound World Tour farà tappa in venue iconiche come il Madison Square Garden a New York, la O2 Arena a Londra, l’AFAS Live ad Amsterdam e il The Anthem a Washington, DC. Molti i sold-out pressoché istantanei in tutto il mondo, tanto da chiedere a gran voce l’apertura di nuove date in tutto il mondo. In Italia farà tappa all’Unipol Arena a Bologna il 29 novembre 2025 (già sold-out).

Tracklist for “Virgin”