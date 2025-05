La sindrome del secondo album, quello più difficile secondo molti, non ha colpito i Grandaddy che con “The Sophtware Slump” hanno realizzato uno dei dischi fondamentali per l’evoluzione dell’indie rock d’inizio millennio. Un concept sulle trappole e i pericoli della tecnologia e dei sentimenti che oggi suona quasi profetico.

Canzoni nate, come lo stesso Jason Lytle ha più volte ricordato, in una remota casa di campagna vicino a Modesto (California) tra polvere, dopo sbornia e astinenza. Quarantasei minuti che rappresentano in pieno il post millennial blues, l’inizio della fine della festa per i sopravvissuti al capodanno del duemila, un sound grintoso e passionale che univa bassa e alta fedeltà all’insegna della sincerità.

Musica ironica e commovente, come le tre parti che compongono “He’s Simple, He’s Dumb, He’s The Pilot” apprezzata anche da Elliott Smith che durante il tour coi Grandaddy saliva sul palco a cantarla o “Broken Household Appliance National Forest” altro brano che ben rappresenta il suono di un album pieno di storie e personaggi come il Jed triste martire meccanico di “Jed The Humanoid” e “Jed’s Other Poem (Beautiful Ground)” o il tormentato protagonista di “Hewlett’s Daughter”.

Il mondo di “The Sophtware Slump” è quello di “The Crystal Lake” col suo iconico video, di splendide ballate come “Underneath The Weeping Willow” e “So You’ll Aim Toward The Sky” ma è soprattutto “The Miner At The Dial -A-View” a suonare essenziale oggi, per come descrive un futuro cupo di pianeti sfruttati ed altri da sfruttare, missioni nello spazio e minatori prigionieri che vorrebbero tornare a casa.

Un disco che i Grandaddy hanno più volte rivisitato con la versione deluxe del 2011, “The Sophtware Slump … On A Wooden Piano” del 2020 e per i più curiosi sono usciti anche due bei “Making Of” (si possono trovare su Youtube qui e qui) dove Lytle aggiunge numerosi dettagli al mondo creato con Jim Fairchild, Aaron Burtch, Kevin Garcia e Tim Dryden.

Grandaddy – The Sophtware Slump

Pubblicazione: 29 maggio 2000

Registrato: 1999 – 2000, Little Portugal, Modesto (California)

Durata: 46:47

Tracce: 11

Etichetta: V2

Produttore: Jason Lytle

Tracklist: