Vasco Brondi torna in concerto nell’estate 2025 con quattro atti unici, quattro appuntamenti diversi tra loro, che escono dal concetto classico di tour. Quattro eventi concepiti come gesti compiuti, ognuno con un proprio titolo, un proprio immaginario, un proprio respiro.

Tra luglio e agosto, in quattro scenari diversi – una scalinata cittadina, un lago di montagna, un anfiteatro tra le colline, un chiostro vicino al mare – Vasco proporrà forme sempre nuove di incontro tra musica, parole, letture e visioni. Ogni evento sarà il frutto di un’intuizione, di un’urgenza, di una connessione profonda con il tempo e lo spazio che lo ospitano.

Un solo concerto elettrico, tra le stelle e le cose luminose. Un omaggio a Tondelli sulla riviera a 80 anni dalla sua nascita e a 40 anni dall’uscita di Rimini. Un rituale d’altura per ascoltare la voce degli alberi. Una preghiera laica per tempi incerti, tra pianoforte, poesie e chitarre distorte. Questi sono gli eventi in programma:

5 luglio, Peccioli (Pisa) – Anfiteatro Fonte Mazzola – Festival de Il Post

COSTELLAZIONI E ALTRE COSE LUMINOSE

Concerto elettrico con inediti

Un unico concerto elettrico quest’anno, nell’anfiteatro di Peccioli, tra le colline toscane e i suoi boschi. Dopo la data milanese in cui “Costellazioni” era tornato a brillare, sono arrivati centinaia di messaggi che chiedevano di risuonarlo. Questa è l’occasione.?Oltre a Costellazioni, ci saranno canzoni precedenti e successive e, forse, anche brani nuovi ancora in cantiere. Canzoni che potrebbero non arrivare mai a essere registrate e vivere soltanto per quella sera, in quell’atto unico. Con Vasco Brondi: Federico Dragogna (chitarra) Gabriele Lazzarotti (basso), Andrea Faccioli (chitarre), Daniela Savoldi (violoncello), Angelo Trabace (pianoforte) e Niccolò Fornabaio (percussioni/batteria). In collaborazione con Il Post, all’interno del calendario di 11lune.

29 luglio, Rimini – Corte degli Agostiniani – Percuotere la mente

RIMINI COME HOLLYWOOD

Tondelli sull’East Coast italiana tra canzoni e letture

Un viaggio tra i luoghi reali e immaginari della costa adriatica, raccontati da Pier Vittorio Tondelli nel romanzo Rimini e nei testi di Un weekend postmoderno. Le sue parole si intrecciano con le canzoni che da anni nascono da quella stessa luce e da quel mare, in un racconto a più voci dove la musica e la letteratura diventano mappa emotiva del paesaggio.

3 agosto, Pontedilegno (BS), Passo del Tonale – Lago Valbiolo – Valbiolo Festival

ASCOLTARE GLI ALBERI

Canzoni e letture per montagne, esseri umani e altri animali

Un concerto a 2000 metri, un omaggio ai boschi e alla montagna. Come racconta Gary Snyder, gli Ainu usavano l’arte per ringraziare la Terra dei suoi doni. Questo atto unico è una celebrazione e una preghiera di gratitudine: per il lago, per gli alberi, per gli animali, per ciò che ci sostiene e ci trascende. Una veglia poetica tra suoni, parole e silenzi. Con Vasco Brondi: Andrea Faccioli (chitarre), Daniela Savoldi (violoncello), Angelo Trabace (pianoforte) e Niccolò Fornabaio (percussioni/batteria).

5 agosto, L’Aquila – Scalinata di San Bernardino – I Cantieri dell’Immaginario

TALISMANI PER TEMPI INCERTI

Canzoni, poesie, letture e riflessioni per voce, pianoforte, violoncello, percussioni e chitarre distorte

In tempi incerti, l’arte diventa anticorpo, le canzoni risvegliano, la filosofia protegge, la letteratura consola. Questo concerto mescola composizioni originali con altre musiche amate e testi che sono tornati alla memoria come presenze necessarie. Un’occasione per ritrovarsi oltre gli schermi, tra strumenti acustici e distorsioni elettriche, nella forma di una sonata collettiva e visionaria. Con Vasco Brondi: Andrea Faccioli (chitarre), Daniela Savoldi (violoncello), Angelo Trabace (pianoforte) e Niccolò Fornabaio (percussioni/batteria).

