A metà maggio i Chameleons, storica band post-punk originaria di Manchester, avevano annunciato l’uscita del loro nuovo album “Arctic Moon“, prevista per il prossimo 11 settembre 2025 via Metropolis Records.

Mark Burgess (Vox) aveva detto:

Il nostro nuovo album è finalmente pronto. C’è una maturità evidente nella scrittura dei brani, ma chi conosce il nostro percorso riconoscerà in “Arctic Moon” un’evoluzione coerente e positiva.

Ora ecco anche il primo assaggio, con il singolo “Saviours Are A Dangerous Thing”, una riflessione tempestiva sul fascino seducente della propaganda e delle promesse vuote.

La band esplora come l’umanità continui a cedere a vuote promesse di salvezza, solo per ritrovarsi imprigionata da catene invisibili.

“Vedo troppi echi degli anni ’30 in ciò che sta accadendo nel mondo, che personalmente considero estremamente pericoloso sia per il paese in cui ho scelto di vivere che per il mondo occidentale in generale“, afferma il cantante e bassista Vox. “La melodia e il testo mi sono venuti in mente abbastanza rapidamente. Riflettono ciò che sta accadendo a livello globale e come gli alti funzionari potrebbero essere visti in fila per baciare l’anello di questo pagliaccio, che sembra considerarsi più un re autoproclamato che un funzionario eletto“.

Questo primo nuovo album arriva dopo 24 anni dall’uscita di “Why Call It Anything” del 2001.

Vox e la band sono entusiasti di questo nuovo capitolo nella storia dei Chameleons. “Tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto hanno dato il meglio di sé e personalmente non vedo l’ora che la gente lo ascolti“, dice Vox. “Sono sicuro che riusciremo a creare un grande slancio che ci spingerà avanti e darà energia alla band per il prossimo album! … Anche se siamo orgogliosi dell’eredità della band, volevamo davvero creare qualcosa di nuovo, pur mantenendo quella qualità profonda e fantasiosa per cui siamo conosciuti. Insieme ad alcuni fan di lunga data che ci sono vicini e che hanno ascoltato il nuovo album, siamo tutti d’accordo sul fatto che ci siamo riusciti e che abbiamo realizzato un disco molto forte!“.

Tracklist:



1. Where Are You?

2. Lady Strange

3. Feels Like The End Of The World

4. Free Me

5. Magnolia

6. David Bowie Takes My Hand

7. Saviours Are A Dangerous Thing