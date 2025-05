L’espressione “elefante nella stanza” è un modo di dire che rappresenta una verità o un problema così evidente che è impossibile non notare, eppure a volte viene ignorato o minimizzato. È come se un enorme elefante fosse presente in una stanza, e tutti agissero come se non ci fosse: un problema o una verità innegabile di cui nessuno vuole parlare per evitare il disagio o le complicazioni che deriverebbero dall’affrontare la questione.



Nascono anche così quei tabù che ritroviamo nella società, negli argomenti delicati come la politica, la religione o le questioni familiari. La paura di creare tensioni o conflitti è spesso più forte della verità.

credit: press

Da questo modo di dire è nato anche l’album dei Mondo BoBo: “L’elefante nella stanza”. Dieci brani che spingono a guardare in faccia la realtà, per farla breve.



Sotto la guida di Paolo Benedetti, il progetto affronta, canzone per canzone, la vita con un approccio emotivo consapevole che non

nega le emozioni ma le accetta e le gestisce. Imparando a riconoscere le proprie emozioni si arriva a imparare a gestirle per non esserne sopraffatti e per utilizzarle per migliorare se stessi e le relazioni. Siamo davanti a un vero e proprio concept album che mira ad affrontare le sfide della vita con maggiore equilibrio. In generale, le canzoni esplorano temi come la consapevolezza di sé, la responsabilità, la morale e la giustizia, e la relazione tra l’individuo e il mondo che lo circonda.



Violenza di genere, difficoltà dei rapporti amorosi, l’impatto di ciò che sentiamo dentro di noi, l’ostilità dei valori morali, la nostra responsabilità verso le generazioni future.

Tutto in musica, tutto nell’album “L’elefante nella stanza”, un album che con ruvida sensibilità si sofferma su problematiche di

natura mentale e psicologica e lo fa con un sound che mira a non essere affatto delicato. Sì, perché la realtà spesso ci spinge a evitare ciò che è evidente per mantenere una parvenza di armonia, e l’invito di questo lavoro musicale è cristallino: riconoscere l’elefante è il primo passo per l’autenticità.