Credit: Fabio Campetti

Tornano anche i Raveonettes e lo fanno dopo ben otto anni dall’ultima volta, che in tempistiche musicali, trattasi di un’infinità quasi mitologica.

Comunque del duo danese si sentiva la mancanza in ottica live, perché discograficamente bissano l’album dello scorso anno, con un ottimo capitolo della loro carriere, “Pe’ahi II“, uscito da pochissimo, che ci riporta il collettivo di Copenhagen in gran forma, riprendendo il lato dream pop suadente e malinconico della loro attitudine, il tutto condito con grande pathos, e con le ottime melodie, a cui ci hanno sempre abituato, in questo caso più oscure e introspettive.

Anche se in realtà questo tour dovrebbe celebrare, almeno in parte, il loro disco più importante quel “Pretty in black” di cui cade il ventennale, invece, per quanto riguarda la setlist, ci saranno scelte a macchia di leopardo, per un saliscendi emozionale, toccando diversi tasselli di una carriera assolutamente importante, che forse non ha permesso loro di raggiungere numeri ancora maggiori, come avrebbero meritato, anche se lo zoccolo duro rimane e la risposta c’è sempre stata.

Lo splendido giardino della Triennale fa da cornice ad una delle prime apparizioni della stagione ormai bella, per quest’occasione una sorta di stage b, per una capienza più raccolta, rispetto ad altre occasioni.

Credit: Fabio Campetti

Ad aprire la serata gli ottimi Glazyhaze, che se non si sapesse che fossero italiani, li potremmo scambiare per qualsiasi progetto europeo, a testimoniare che anche sul suolo italico, si possa mantenere il confronto o giocarsela alla pari con tutto quello che viene dall’estero, tra l’altro giovanissimi, cosa ancora più insolita, vista la direzione presa dalle nuove generazioni in termini di ascolti. Ma esistono, fortunatamente, le eccezioni. Loro fanno un dream pop con venature shoegaze, siamo nel territorio del sound 4AD di tempi d’oro.

Sono, se non lo si avesse capito, molto bravi e meritano una chance a tutti i costi, fanno una mezz’ora abbondante ad alti livelli.

Quindi The Raveonettes salgono in cattedra intorno alle 21,45, per un set lungo ed appassionato, che come detto sopra, più che celebrare un disco solo, si occupa di celebrare un’intera carriera.

Formazione a tre, con l’utilizzo di basi a dare man forte, per cui, qualche purista potrebbe anche storcere il naso, ma quando si ha un repertorio di tali proporzioni, si passa oltre ad ogni scelta.

Io li ho trovati in gran forma, e con la voglia di rimettersi nuovamente in gioco, poi, appunto, dal canto loro, le canzoni ci sono e ci sono sempre state, bellissime.

Noise e dream pop a braccetto e un’intesa ritrovata, delizie sonore di grande qualità, subito snocciolate nel trittico iniziale, che omaggia l’ultima fatica in studio, quindi la parentesi legata al “Pretty in black”, album pieno zeppo di potenziali singoli e qui da “Love in a Trashcan”, alla sempre stupenda “Sleepwalking”, passando per “Ode to L.A.” o “You Say You Lie” ci si rinfresca la memoria su quel disco. La stupenda “Observations” malinconica e ombreggiante arriva poco dopo (per il sottoscritto uno dei loro brani migliori), ma tutte le scelte occupano il giusto spazio. C’è tempo anche per “Strange” sempre dal nuovo album o per la storica “Aly, walk with me”.

Concerto bellissimo, lungo venti pezzi per un’ora e mezza di grande musica, c’è poco altro da aggiungere.

Per i più temerari, a chiudere la serata, c’è anche il d.j. set dell’istrionico Joe Talbot degli Idles, che, dalla mezza in poi, salirà in consolle.