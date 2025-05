Nell’ottobre 2024, Thom Yorke era in concerto a Melbourne e qualcuno tra il pubblico lo fermò, cercando di fargli dire qualcosa sulla campagna di genocidio di Israele contro il popolo palestinese. Yorke rispose dal palco dicendo: “Non stare lì come un codardo, vieni qui e dillo. Vuoi rovinare la serata a tutti? Ok, fai pure. Ci vediamo dopo, allora“. Subito dopo, Yorke posò la chitarra e lasciò il palco, per poi tornare e suonare “Karma Police” come bis.

Ora Thom Yorke ha pubblicato un lungo comunicato sui social media per chiarire la sua posizione sulla questione. Afferma che a Melbourne lo scorso anno “non sembrava davvero il momento migliore per discutere della catastrofe umanitaria in corso a Gaza” e che le supposizioni sulle sue convinzioni hanno “avuto un pesante impatto sulla [sua] salute mentale“. Yorke prosegue invitando la comunità internazionale a fare pressione su Israele affinché “cessi“, facendo riferimento a Netanyahu e alla sua squadra di estremisti. Critica inoltre “il ritornello acritico ‘Free Palestine’ che ci circonda” e sostiene che “Hamas si nasconde dietro la sofferenza del proprio popolo“. Yorke prosegue poi sottolineando come “la caccia alle streghe sui social media” causi “una polarizzazione deliberata“. Ecco la dichiarazione completa di Yorke:

L’anno scorso, mentre stavo prendendo la chitarra per cantare l’ultima canzone da solo davanti a 9000 persone a Melbourne, un tizio mi ha gridato contro dall’oscurità e non mi è sembrato proprio il momento migliore per discutere della catastrofe umanitaria in corso a Gaza.

In seguito sono rimasto scioccato dal fatto che il mio presunto silenzio fosse stato in qualche modo interpretato come complicità, e ho faticato a trovare un modo adeguato per rispondere a questo e per continuare con il resto dei concerti del tour.

Quel silenzio, il mio tentativo di mostrare rispetto per tutti coloro che stanno soffrendo e per coloro che sono morti, e di non banalizzare tutto con poche parole, ha permesso ad altri gruppi di opportunisti di usare l’intimidazione e la diffamazione per riempire i vuoti e mi dispiace aver dato loro questa possibilità. Questo ha avuto un pesante impatto sulla mia salute mentale.

Spero che per chiunque abbia mai ascoltato una nota della musica della mia band o qualsiasi brano che ho creato nel corso degli anni o abbia guardato le copertine o letto i testi, sia evidente che non potrei mai sostenere alcuna forma di estremismo o disumanizzazione degli altri. Tutto ciò che vedo in una vita di lavoro con i miei colleghi musicisti e artisti è una lotta contro queste cose, il tentativo di creare un lavoro che vada oltre il significato di essere controllati, costretti, minacciati, soffrire, essere intimiditi e invece incoraggiare il pensiero critico oltre i confini, la comunanza dell’amore e dell’esperienza e la libera espressione creativa.

Sembra banale…ma è vero.

Per gli altri, lasciatemi riempire gli spazi vuoti, così siamo chiari.

Penso che Netanyahu e la sua banda di estremisti siano completamente fuori controllo e debbano essere fermati e che la comunità internazionale debba esercitare tutta la pressione possibile su di loro affinché cessino. La loro scusa dell’autodifesa è ormai logora da tempo ed è stata sostituita dal desiderio trasparente di prendere il controllo permanente di Gaza e della Cisgiordania.

Credo che questa amministrazione ultranazionalista si sia nascosta dietro un popolo terrorizzato e in lutto e lo abbia usato per deviare qualsiasi critica, sfruttando la paura e il dolore per portare avanti la sua agenda ultranazionalista con conseguenze terribili, come vediamo ora con l’orribile blocco degli aiuti a Gaza.

Mentre le nostre vite continuano normalmente, migliaia di anime innocenti vengono ancora espulse dalla terra…per cosa?

Allo stesso tempo, il ritornello incondizionato “Free Palestine” che ci circonda non risponde alla semplice domanda: perché gli ostaggi non sono ancora stati tutti liberati? Per quale possibile motivo?

Perché Hamas ha scelto gli atti davvero orribili del 7 ottobre? La risposta sembra ovvia, e credo che anche Hamas scelga di nascondersi dietro la sofferenza del proprio popolo, in modo altrettanto cinico, per i propri scopi.

Penso anche che ci sia un altro punto estremamente importante da sottolineare.

Le cacce alle streghe sui social media (niente di nuovo) da entrambe le parti, che fanno pressione sugli artisti e su chiunque capiti loro a tiro quella settimana affinché rilasci dichiarazioni ecc., non fanno altro che aumentare la tensione, la paura e la semplificazione eccessiva di problemi complessi che meritano un dibattito faccia a faccia tra persone che desiderano sinceramente che le uccisioni cessino e che si trovi un’intesa.

Questo tipo di polarizzazione deliberata non giova ai nostri simili e perpetua una mentalità costante di “noi e loro”. Distrugge la speranza e mantiene un senso di isolamento, proprio ciò che gli estremisti utilizzano per mantenere la loro posizione. Se pensiamo che gli estremisti e le persone che dicono di rappresentare siano la stessa cosa, indivisibili, li aiutiamo a nascondersi in piena vista.

Se il nostro mondo riuscirà mai a superare questi tempi bui e a trovare la pace, sarà solo quando riscopriremo ciò che abbiamo in comune e gli estremisti saranno ricacciati nell’oscurità da cui sono venuti.

Comprendo perfettamente il desiderio di “fare qualcosa” quando assistiamo ogni giorno a sofferenze così terribili sui nostri dispositivi. È perfettamente comprensibile. Ma ora penso che sia un’illusione pericolosa credere che ripubblicare o scrivere messaggi di una o due righe sia significativo, soprattutto se lo si fa per condannare i propri simili. Ci sono conseguenze involontarie.

È come gridare dall’oscurità. È come non guardare le persone negli occhi quando si parla. È fare supposizioni pericolose. Non è dibattito e non è pensiero critico.

È importante sottolineare che è esposto a ogni tipo di manipolazione online, sia meccanica che politica.

Qual è l’alternativa? Non posso rispondere facilmente. So che nelle comunità di tutto il mondo questo argomento è ora pericolosamente tossico e ci troviamo in acque inesplorate. Dobbiamo tornare indietro.

Sono certo che, a questo punto, ciò che ho scritto qui non soddisferà in alcun modo coloro che hanno deciso di prendere di mira me o i miei collaboratori, che passeranno il tempo a cercare difetti e motivi per continuare. Siamo un’opportunità da non perdere, senza dubbio, da entrambe le parti.

Ho scritto questo nella semplice speranza di potermi unire ai milioni di persone che pregano affinché cessino la sofferenza, l’isolamento e la morte, pregando affinché possiamo ritrovare collettivamente la nostra umanità, la nostra dignità e la nostra capacità di raggiungere la comprensione…affinché un giorno, presto, questa oscurità sia passata.