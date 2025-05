Il creatore di “True Detective” Nic Pizzolatto è recentemente apparso nel podcast “Nothing Left Unsaid” e ha rivelato di avere un’idea per una nuova storia che riporterebbe in scena i personaggi di Rust Cohle e Marty Harty, interpretati in modo memorabile da Matthew McConaughey e Woody Harrelson nella prima stagione della serie antologica della HBO. Molti spettatori (e lo stesso McConaughey) considerano ancora la prima stagione di “True Detective” la migliore della serie. Quella stagione, datata 2014 ha fruttato a entrambi gli attori una nomination agli Emmy.



“In realtà ho un’altra storia per Cohle e Hart che, chissà, forse un giorno realizzeremo”, ha detto Pizzolatto. “È di nuovo basata sui personaggi…ma non è qualcosa che ho scritto o altro. È solo che avevo questa idea in testa. Abbiamo parlato di rimetterci insieme e di realizzarla, e penso che i ragazzi siano disponibili. È solo questione di vedere se succederà o meno“.

McConaughey ha sempre parlato con affetto della realizzazione di “True Detective”, dichiarando, nel mese di marzo di quest’anno, a Variety che adora i suoi episodi.

“La mia stagione preferita, e credo di poterlo dire con obiettività, è la prima“, ha detto. “Si dà il caso che io reciti in quella, quindi l’ho trovata incredibile, una serie televisiva incredibile e fantastica. La guardavo ogni settimana, come tutti, la domenica sera, ed era un evento per me. Potevo sedermi e godermela. Adoravo le chiacchiere del lunedì mattina. Anche se l’avevo girata, mi ero quasi dimenticato cosa sarebbe successo dopo. È stato uno dei grandi eventi televisivi“.



Ricordiamo che Pizzolatto non ha partecipato alla quarta stagione della serie, “True Detective: Night Country”, con Jodie Foster, creata da Issa Lopez.



“Sono stato io a rescindere il contratto alla fine del 2019“, ha detto Pizzolatto nel podcast riguardo alla sua uscita dal franchise. “Credo che se avessi dato loro una buona sceneggiatura per un’altra stagione di ‘True Detective’, avrebbero accettato. Ma io stesso ero spiritualmente stanco di camminare in tanta oscurità. E di avere a che fare con materiali così cupi. Poi ho riottenuto la custodia esclusiva di mia figlia ed era una situazione in cui avevo davvero bisogno di essere un padre…e ho dovuto allontanarmi da molto lavoro nel 2020“.

La rete sta ora sviluppando una quinta stagione di “True Detective” con Lopez ancora nel ruolo di showrunner.