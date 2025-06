“Musica Sparpagliata” è il primo lavoro discografico ufficiale dell’Orchestra SMS, ma non è un “semplice”, seppur pregevole album di canzoni, bensì un progetto didattico che ha radici lontane, avendo preso vita più di dieci anni fa grazie all’intuito, la competenza, la costanza ma soprattutto la passione di Stefano Giannotti, illuminato docente della Scuola di Musica Sinfonia (da qui l’acronimo SMS) di Lucca, oltre che poliedrico artista.

Negli anni l’Orchestra ha accolto svariati studenti, fino ad assestarsi su un numero fisso di sedici elementi (tanti sono quelli che hanno partecipato in studio alla registrazione delle varie tracce), in ogni caso sempre passibile di cambiamenti, visto che c’è ovviamente chi fra i ragazzi può anche intraprendere strade diverse, per motivi di studio o altro.

In ogni caso, molti di loro sono in organico da tanti anni, al punto che l’ensemble è composto da adolescenti come da ultratrentenni, ma ascoltando le varie tracce non si direbbe, in quanto tutti loro possiedono buone doti per assolvere con meticolosità al compito, potendo oltretutto sfoggiare il proprio talento con lo strumento.

Un’orchestra non convenzionale nei suoni (flauti, clarinetto, clavicembalo, chitarre acustiche ed elettriche, arpa, violino ecc) ma soprattutto per il repertorio affrontato, che non nasconde l’amore di Giannotti per certa musica d’avanguardia, ma anche per il prog, il post-punk o l’alternative.

Scorrono così in sequenza, rivisitati ottimamente, brani di Robert Wyatt, del Lucio Battisti sperimentale degli anni ottanta, dei Pink Floyd di “Ummagumma”, “Nostalgia” di David Sylvian e tanti altri.

Musica sparpagliata, appunto, ma che diventa coesa grazie all’atmosfera evocata, al gusto degli arrangiamenti e alla qualità che sgorga copiosa da ogni singola nota.

