credit: Annika Wallis

La band indie-shoegaze belga The Haunted Youth è tornata con il nuovo singolo “Emo Song” e annuncia il secondo album “Boys Cry Too”, atteso per febbraio 2026

The Haunted Youth, il progetto del musicista Joachim Liebens, è una delle più grandi scoperte indie rock belghe degli ultimi anni. L’ LP di debutto “Dawn of the Freak” (2022) ci era piaciuto non poco e a questo disco sono seguiti mesi di tour in tutta Europa prima di tornare in studio. Il 2025 segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della band: con il singolo dream pop “Emo Song” inizia la marcia verso il nuovo album.

“Emo Song” cattura la sensazione di mettere tutto in gioco nella speranza di trovare finalmente se stessi. È un brano che parla di insicurezza, liberazione emotiva e disponibilità a confrontarsi in modo radicale con i propri sentimenti. Il prossimo album “Boys Cry Too”, come ci dicono le note stampa, rappresenta un coraggioso passo avanti, sia dal punto di vista sonoro che narrativo, e continua a esplorare i confini emotivi e musicali della band.

“Emo Song” ha un taglio fortemente malinconico, con un sound anni ’80 che emerge struggente. Synth e chitarre giocano a cercarsi per sviluppare insieme un brano dal forte impatto melodico ed emozionale. La canzone ha questo ritornello così toccante che emerge così forte e caldo da un brano che sembra avere quasi un mood freddo, distaccato, ma che invece entra in testa senza che nemmeno ce ne accorgiamo, prima del finale più sonico.

Restiamo ovviamente in attesa di nuovi dettagli sul disco.