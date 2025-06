credit: Andrin Fretz

I Ghostwoman, duo belga-canadese composto da Evan Uschenko e Ille van Dessel, pubblicheranno il loro nuovo album “Welcome to the Civilized World” il 5 settembre tramite Full Time Hobby e condividono il loro nuovo singolo “Alive”.

Evan Uschenko ha dichiarato: “Stavo preparando una chitarra a 12 corde e ho iniziato a suonare gli accordi. Negli anni ’60 band come The Byrds utilizzavano le chitarre a 12 corde come strumento principale, quindi immaginavo quel tipo di suono e cercavo di suonare qualcosa che avesse lo stesso feeling“.

Ille van Dessel ha aggiunto: “Evan ha creato il riff, io ho suonato la batteria. È stato molto facile, quasi immediato. Adoro questa canzone per tutto il lavoro che c’è dietro, per la sua semplicità, per il fatto che non c’è nulla da pensare troppo. È come quando metti tutti in fila, scatti una foto e basta: rimarrà sempre così. Tutto ha un senso“.

Uschenko ci parla anche del disco: “L’album è ispirato dall’assurdità del comportamento umano e dal circo che è la vita: a volte sembra di essere in una stanza senza pavimento – è da lì che provengono molte di queste canzoni“. Se c’è un significato in “Welcome to the Civilized World”, è semplicemente quello di andare avanti: non c’è altra scelta.

I Ghostwoman si muovono tra psych-grunge e Americana decadente: un ritornello incisivo, una batteria secco che lascia il segno e una chitarra che sa farsi ruvida e rumorosa al momento giusto.

Molto bene.

Listen & Follow

Ghostwoman: Instagram