Ehi, chi si rivede. I rockettari super rumorosi di Portland. Tornano in pista i simpatici Alien Boy con le loro super 3 chitarrone iper soniche e rumorose e questa volta hanno deciso pure di fare canzoni più lunghe del solito. Il terzo album è sempre quello più importante, si dice, e il nostro quintetto, in questo caso, affina maggiormente le sue armi musicali. Non manca il noise, non mancano le esplosioni soniche, tranquilli, ma è come se il lavoro sui brani e sulle chitarre fosse stato più profondo, più attento in modo da avere un lavoro, alla fine, più variegato.

Siamo sempre in quel mondo bello carico in cui sembra che Billy Corgan abbia voluto realmente dare una svolta shoegaze ai suoi Pumpkins, senza però dimenticare che le melodie devono sempre stare in cima ai comandamenti del perfetto muscista (“Pictures Of You”…senti che robetta che è “Pictures Of You”). Rimane, e questo è un bene, anche quell’urgenza, quel piglio anni ’90 emo-punk che ogni volta mi giustifica la scritta “Jawbreaker” fra i riferimenti di Bandcamp, mentre già capisco meno quel “Oasis“.

Dovessi citare almeno un paio di brani che realmente mi esaltano, beh, direi che la scelta va “Changes” e “Cold Air”, la prima per quel taglio quasi ballabile che mi ricorda gli ottimi Wishy, mentre “Cold Air” ha queste chitarrone che sembrano benedette da Kevin Shields in persona, con questi frammenti più popedelici che sembra di avere fra le mani gli Stone Roses psichedelici. Una super canzone. Lo so che faccio torto a tanter altre ottime canzoni non citandole e allora dai, lasciatemi parlare di “Bleeding In Yr Pocket”, mid-tempo dal taglio quasi epico che trasuda anni ’90 e mi fa venire la voglia di battermi il pugno sul petto a tempo con la batteria, cantando a voce altissima.

Per me un disco decisamente esaltante.

Alien Boy: Bandcamp