credit: press

Ela Minus, producer e performer originaria di Bogotá, arriva a Milano per la sua prima data italiana legata al nuovo album “DÍA“, uscito lo scorso gennaio per Domino Records. Il live, in programma giovedì 5 giugno alle ore 21:00 presso BASE Milano, rappresenta l ’evento di punta di Linecheck Warm Up 2025, la serata che anticipa e presenta ufficialmente l’XI edizione del festival, in programma il prossimo novembre. Linecheck si conferma un osservatorio aperto e dinamico sulle trasformazioni dell’industria musicale e culturale, tra sperimentazione, confronto e nuove visioni.



Con una formazione in jazz e sintesi elettronica al Berklee College of Music, Ela Minus ha costruito una carriera fortemente identitaria, con uno stile che unisce elettronica d’autore, atmosfere introspettive e pulsazioni analogiche, sostenuto da una forte attitudine DIY, che si riflette nei testi, nelle scelte sonore e nella sua estetica. La sua musica, composta interamente con strumenti hardware – senza l’uso di laptop – è un inno alla resistenza emotiva e all’autonomia creativa. Il nuovo disco “DÍA” rappresenta un’evoluzione rispetto al precedente “Acts of Rebellion”, album-manifesto che ha fatto conoscere Ela Minus a livello globale.

Linecheck Music Meeting and Festival, quest’anno alla sua undicesima edizione, è il punto di riferimento per il mercato musicale italiano ed internazionale, occasione di incontro, confronto, aggiornamento e scoperta di nuovi talenti e nuove tendenze musicali. Il Meeting è un appuntamento imprescindibile del calendario del music business italiano ed europeo: tre giorni di incontri, matchmaking sessions, showcase, panel e workshop, per esplorare e riflettere sul panorama presente e futuro dell’industria musicale e sul suo inserimento in un contesto globale. Il Festival è un’occasione unica per conoscere suoni innovativi e scoprire nuovi talenti: concerti live e dj set per ascoltare musica contemporanea con artist? nazionali e internazionali che si esibiscono spesso per la prima volta in Italia.