Dopo un’attesa di oltre sette anni, i We Are Scientists tornano finalmente in Italia con tre imperdibili concerti nel cuore dell’autunno 2025. La band indie rock porterà sul palco per la prima volta il loro nuovo album “Qualifying Miles”, in uscita il 18 luglio 2025 tramite Groenland Records, in tre città italiane: mercoledì 29 ottobre 2025 all’Arci Bellezza di Milano, giovedì 30 ottobre al MONK di Roma e sabato 1° novembre al Covo Club di Bologna. I biglietti saranno disponibili su Dice (Milano e Bologna) e Xceed (Roma) dalle 10 di venerdì 6 giugno; per accedere al concerto di Milano sarà necessaria la tessera ARCI, mentre a Bologna servirà quella HOVOC.

Formatisi nel 1999 in California e ora di stanza a New York, i We Are Scientists sono composti da Keith Murray (voce e chitarra) e Chris Cain (basso). La loro musica è influenzata da band come The Strokes, Interpol e The Rapture, e sono noti per incorporare elementi comici nelle loro esibizioni dal vivo e nei video musicali.

“Qualifying Miles”, nono album in studio della band, è anticipato dai singoli “Lucky Just to Be Here” e “Till the Wheels Fall Off”, che mostrano un ritorno a un sound più chitarristico e ruvido rispetto al precedente Lobes (2023), album virato sul synth-pop. Con “Qualifying Miles”, Murray e Cain tornano a un’intensità melodica più diretta, mantenendo il gusto per i ritornelli intelligenti e le liriche ironiche che li ha sempre contraddistinti.

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Milano, Arci Bellezza – via Giovanni Bellezza, 16/A

Giovedì 30 Ottobre 2025

Roma, MONK – via Giuseppe Mirri, 35

Sabato 1° Novembre 2025

Bologna, Covo Club – viale Zagabria, 1