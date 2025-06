Lia Braswell arriva all’esordio in chiave solista con una solida esperienza alle spalle. Batterista di professione è andata in tour con Iggy & The Stooges ad appena vent’anni passando poi in rapida successione a suonare per A Place To Bury Strangers, Le Butcherettes, Sextile. “Rising” la vede impegnata anche alla voce in dieci brani incisivi e melodici prodotti da Derek Coburn.

Credit: Press

Synth pop, elettro pop, Beach House e Weyes Blood sono i principali riferimenti sonori e stilistici di “Gloomy Gazebo” mentre “Out Of Sight”, “Romantic Comedy” e la title track sono più ritmate e ballabili, vicine all’ italo – disco. Testi arguti e a volte nostalgici come quelli di “See You In The Forest”, tastiere e batteria a dettare il ritmo di un album che sa essere pop con un’indole dark in “Day We Spoke”, incalzante in “One Too Many” e intenso in “The Fairy Creek Blockade” .

Bene, bene davvero anche la sincerità di “But I’m Ready” e “Carve My Name” con sassofono e fiati ad arricchire un sound in continua evoluzione da un brano all’altro, diverso da quello sperimentato nell’EP “Osglim” del 2020 e nei singoli pubblicati successivamente che già rivelavano il ricco background della musicista di Los Angeles che con “Rising” si conferma un’artista completa e pronta ad essere al centro del palco e dell’attenzione.