Nuovo album solista per Peter Doherty il sopravvissuto, passato attraverso mille difficoltà tra le quali quello della tossicodipendenza, che ha attraversato gran parte della sua vita ma che sembra oggi un problema alle spalle (si spera per sempre ) grazie anche ad una nuova realtà familiare che lo vede vivere in un piccolo paesino della Normandia insieme alla moglie e alla sua piccola figlia.

Credit: Press

Il fatto che Pete fosse sempre stato un grande talento penso sia riconosciuto da molti ma che nonostante le sue vicissitudini personali sia riuscito a costruirsi una dignitosissima carriera è una cosa che in pochi avrebbero scommesso, ecco così che arriva il suo nuovo lavoro molto ispirato tra ballate folk e country con una riuscita presenza di archi e fiati che accompagnato molte delle sue canzoni.

Il fatto che questo “Felt Better Alive” sia molto bello non è una sorpresa, personalmente ho sempre apprezzato molto Pete e con questo nuovo album il nostro eroe appare molto ispirato e ben prodotto, tanto da riuscire a infilare una serie di brani nei quali si riesce facilmente a riconoscere il suo stile inconfondibile senza però mai annoiare.

Un lavoro personale nel quale intreccia il suo vissuto e racconti da cantautore, canzoni scritte nel periodo in cui stava mettendo giù il materiale che poi sarebbe diventato “All Quiet On The Eastern Esplanade” ultimo album dei Libertines, bozze di brani che però stranamente non trovarono l’interesse di Carl Barat e quindi furono momentaneamente accantonate.

La cosa suona strana vista la bellezza dei brani ma comunque ci ha pensato Mike Moore, già al lavoro con Baxter Dury e Liam Gallagher, che ha ascoltato i pezzi e curato la produzione affiancando Peter e riuscendo a dare ai vari pezzi quello che mancava per renderli decisamente interessanti.

Allora per omaggiare questo ritrovato vecchio amico Pete non possiamo che iniziare a parlare dei brani iniziando con “Pot Of Gold” dedicata alla figlia alla quale chiede di non piangere perché le sta scrivendo una ninna nanna che forse gli farà guadagnare parecchi soldi, per poi fare un passo indietro con “Calvados” che con il suo inizio acustico e il suo ritornello perfetto è un ottimo singolo e una grande apertura per l’album dove ci racconta di un produttore di calvados che è un distillato di sidro, in pratica un vino ottenuto dalla fermentazione delle mele.

Per quanto sia difficile indicare i brani migliori in un album riuscitissimo, mi limito a menzionare “Poca Mahoney’s” il più alla Libertines tra i pezzi presenti (cantato con Lisa O’Neill), la particolare e bella “Ed Belly” un pezzo da saloon da cantare in mezzo a cowboys mezzi ubriachi <<… Perché le anime travagliate hanno una canzone che vale la pena cantare ,,Sì, le campane dell’inferno risuonavano lungo tutta la strada…>> e infine la teatrale “Prêtre De La Me” con gli ottimi fiati a suggellare la versatilità di un grande autore.

Peter Doherty tira fuori il suo album migliore, un lavoro piacevole e interessante che lo conferma, non che ci fosse poi questo gran bisogno, un grande autore.