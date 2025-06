Credit: press

Hellfire Booking Agency annuncia l’unica data italiana dei The Sisters of Mercy, figure indiscusse e predominanti del movimento goth rock e post punk.

Nati a Leeds nel 1980, i Sisters of Mercy sono guidati da Andrew Eldritch (noto anche come Doctor Avalanche e Il Padrino del Goth). La band britannica post punk ha visto la partecipazione di artisti contemporanei come Psychedelic Furs, Sigue e Sigue Sputnik e influenzato realtà del calibro di The Cramps, Siouxsie and the Banshees e David Bowie. Il loro catalogo vanta titoli come «From First and Last and Always», «Floodland», «Vision Things» e, naturalmente, l’iconico «Some Girls Wonder by Mistake», che include l’indimenticabile brano «Temple of Love».

I Sisters of Mercy arriveranno fra noi a luglio per sbalordirci con una scaletta senza tempo. Non solo: sarà lo storico Castello Sforzesco, nel pieno centro di Milano, la magnifica cornice di quest’evento straordinario. Non perdetevi un’esperienza indimenticabile all’insegna della new wave e della dark wave!

La tappa milanese:

28 luglio, Castello Sforzesco, Milano

