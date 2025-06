Credit: Olof Grind

Il celebre cantautore scozzese James Yorkston ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Songs for Nina and Johanna“, che sarà pubblicato dalla Domino il 22 agosto. L’album è il suo sedicesimo con la Domino e il terzo registrato a Stoccolma in collaborazione con i membri della Second Hand Orchestra. Nina Persson (The Cardigans), che ha collaborato con James al suo precedente album acclamato dalla critica “The Great White Sea Eagle”, questa volta condivide i compiti di canto con Johanna Söderberg (First Aid Kit), cantando separatamente con James rispettivamente in cinque e quattro brani. “A Moment Longer” e “Love / Luck”, i primi due brani tratti dal prossimo album, sono già disponibili.

“Songs for Nina and Johanna” è una meditazione sulla famiglia, l’amore e la genitorialità, ricca di melodie delicate e lirismo struggente. Registrato dal vivo allo Studio Rymden di Stoccolma con il co-produttore Daniel Bengtson, l’album vede la partecipazione di due delle vocalist più riconoscibili della Svezia: “Chi non coglierebbe l’occasione di cantare con due grandi voci svedesi?“, dice Yorkston. “Quando mi è stato proposto di coinvolgere Johanna, ho colto al volo l’occasione. Nina e Johanna si completano a vicenda, senza mai competere. E io? Ho cercato di non intralciarle, di lasciare loro spazio per interpretare le canzoni come sentivano“.

Söderberg era incinta del suo secondo figlio durante le sessioni di registrazione, cosa che potrebbe aver influenzato le sue performance, rendendole più emotive. E nonostante la presenza più limitata del leader della Second Hand Orchestra Karl Jonas Winqvist, a causa di una malattia, i membri del collettivo sono comunque molto presenti nell’album. Tra i collaboratori figurano Peter Morén (Peter Bjorn and John) alla chitarra, Ullis Gyllenberg al violino, Lina Langendorf al sassofono e Lars Skoglund alla batteria.

L’album sarà pubblicato in formato CD, digitale e vinile, con un LP in edizione limitata che include un CD bonus con quattro brani reinterpretati dai membri della Second Hand Orchestra. Sincero, commovente e pieno di calore umano, “Songs for Nina and Johanna” è, a quanto ci dicono le note stampa, uno dei lavori più vitali e positivi di Yorkston fino ad oggi.

Tracklist:



I Can Change *

Oh Light, Oh Light @

A Moment Longer *

Love / Luck @

Where’s the Time?

Rabbit *

Love That Tree *

Oh Sparrow, Up Yours @

I Spooked the Neighbours @

With Me, With You *

Nina Persson = *

Johanna Söderberg = @