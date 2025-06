Dio benedica i Simple Minds e quei due eterni ragazzoni che rispondono ai nomi di Jim Kerr e Charlie Burchill (Ah, come suona il vecchio Charlie!). Alzi la mano chi non vuole bene a due tra gli eroi artistici (non solo musicali) più rappresentativi di (almeno) un paio di decenni. “Live In The City Of Diamonds” – registrato nell’Aprile del 2024 presso lo Ziggo Dome di Amsterdam davanti a ben 17.000 spettatori – va a chiudere un cerchio iniziato nell’87 con “Live In The City Of Light” (In quel di Parigi) e proseguito sei anni or sono con quel piccolo gioiellino di “Live In The City Of Angels” (Dai, provate a indovinare la città in cui è stato registrato). In soldoni, ci troviamo al cospetto di un live decisamente gustoso, dove il magico tandem di cui sopra ha sfornato tutto il proprio campionario di hit oramai immortali e di sapienza musicale allo stato puro.

Credit: Thorsten Samesch

Già, perché la scaletta del disco in questione comprende diciotto brani che spaziano da quel capolavoro di “Waterfront” alla sempre atomica “Sons And Fascination”, passando per la splendida versione di “Belfast Child” (dieci minuti e passa di epica e adrenalina). Epperò, al di là dei brani (che non sono certo un corollario quando si ha a che fare con un lavoro registrato dal vivo), quel che colpisce maggiormente chi ascolta è l’ottima resa live di una formazione che continua a macinare musica regale ed esibizioni sfavillanti. Come quella messa in atto in Olanda, per l’appunto. La voce di Jim, del resto, pur risentendo (com’è fisiologico che sia) dello scorrere del tempo e del logorio della vita da musicista, continua ad essere una delle più iconiche del panorama mainstream, mentre la chitarra di Charlie (Ah, come suona il vecchio Burchill!) impartisce riff d’autore e impennate rock come un Borg prestato al regno delle sette note (o un Federer, o un Alcaraz, fate vobis a seconda dei gusti).

Detto questo, chi scrive ha una particolare predilezione per uno di quei film che hanno fatto la storia del Cinema mondiale (quarant’anni fa esatti). Oltre al talento e alla visionarietà ancestrale del regista che l’ha messo al mondo (e che non nominerò perché l’ho già fatto in milioni di altre recensioni) “Breakfast Club” ha avuto il merito di far scoprire – a quella parte di globo terrestre che ancora non l’aveva fatto – la grandezza del gruppo in questione e la bellezza di un pezzo(ne) come “Don’t You Forget About Me”, che in questo “Live In The City Of Diamonds” viene rivestito di luce nuova e ancor più magnificamente evocativa. E cosa dire delle successive “Alive And Kicking” e (soprattutto) “Sanctify Yourself” tutte tratte da quella pietra miliare targata 1985 di “Once Upon A Time”?

E allora cosa gli vogliamo dire ai Simple Minds dopo questa magic-box live piena di diamanti e di inni generazionali? Tutto e niente, probabilmente. Sì, perché in caso contrario sfoceremmo in una recensione di parte (cosa del tutto lontana dai valori atavici di Indie For Bunnies e della sua gloriosa storia). Appare chiaro, però, che quando ci si trova di fronte ad un progetto di siffatta completezza (artistica, sonora, musicale) il recensore non può fare altro che prenderne atto e sottolinearne l’oggettiva maestosità. Non giocano più lo stesso campionato dei furono (commercialmente) rivali U2, ma questo non è necessariamente un male. Anzi. I Simple Minds, infatti, continuano imperterriti per la propria strada, fregandosene di inutili (nonché deleteri) lustrini e degli spot pubblicitari per sbarbati in cerca di idoli usa e getta. Ascoltato in questa chiave, “Live In The City Of Diamonds” ha ancor più sapore.

Dio benedica i Simple Minds, dunque, e quei due eterni ragazzoni che rispondono ai nomi di Jim Kerr e Charlie Burchill (Ah, come suona il vecchio Charlie!)