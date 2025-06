C’è chi si chiede quanto dura un attimo, chi quanto dura un amore, quanto dura un per sempre: bene, noi di Indie For Bunnies ci chiediamo quanto deve ancora durare la Brat summer. Ma ci arriviamo.

Inondati da magliette verde acido e ai piedi di una statua delle Superchicche, questa edizione del Primavera Sound si apre con un po’ di amarezza, notando come il ricordo di Steve Albini si sia ridotto a uno striscione all’entrata del Parc, mentre l’anno scorso ha avuto tutto un palco dedicato alla sua memoria. Il palco esiste ancora, per carità, ma vederlo associato di nuovo a un brand invece che a uno dei nomi più importanti della musica contemporanea fa un po’ male, ecco.

Ad accoglierci troviamo il punk scanzonato dei sistema de entretenimiento (di cui vi abbiamo parlato anche qui!), in netto contrasto con l’eleganza fascinosa di Kate Bollinger, che in uno dei palchi principali ha presentato (egregiamente) il suo album di debutto, “Songs from a Thousand Frames of Mind”. Altrettanto meravigliosa Beabadoobee, che la sottoscritta aveva già avuto modo di vedere tre anni fa, al Mad Cool Fest. Tocca dirlo, all’epoca era stata sì brava ma stavolta ha dimostrato di saper tenere un palco davvero bene, e che il suo ultimo lavoro “This Is How Tomorrow Moves” è da sentire dal vivo. Dolcissima ma piena di grinta.

Ancora più pieni di grinta sono stati gli Idles, che con nessuna sorpresa (non da parte di chi li conosce, almeno) hanno fatto partire poghi su poghi, tra moshpit e wall of death che hanno coinvolto personalmente il gruppo (chitarrista e bassista si sono allegramente tuffati nel pubblico). Un rituale coinvolgente, un concertone tra amici (tant’è che Talbot parla del Primavera come fosse casa, essendo la band praticamente componente fissa della line up). Tra un inno alla Palestina e un insulto al re, è stato proprio un classico live degli Idles. Tanta, tanta roba.

Come a ogni edizione, c’è sempre tanta sofferenza per i clash, in questo caso gli Idles che si esibivano in contemporanea alla principessa pop CMAT e le Momma, il cui nuovo disco “Welcome To My Blue Sky” sembra essere stato preso bene dal pubblico presente – conferma del fatto che i palchi più piccoli del Primavera nascondono veri e propri gioielli, basta giusto organizzarsi e riuscire a scoprirli.

Gioiellini di questa giornata i Magdalena Bay: l’eterea Mica Tenenbaum è carismatica, leggiadra, angelica e indemoniata. “Imaginal Disk” è certamente un bel disco, ma dal vivo è un’altra cosa, la sua atmosfera giocosa e surreale viene decisamente amplificata da visual lynchiani e cambi d’abito (e maschera!) suggestivi. Un live che sicuramente porteremo nel cuore per un po’, e che onestamente rivedrei volentieri oggi stesso.

Altra grande sorpresa è stata la non rinuncia di FKA Twigs a partecipare quest’anno, dopo i rifiuti nei due anni passati – certo, quest’anno ci ha pensato Clairo a mancare all’ultimo, ma i Wolf Alice come replacement ce li accolliamo ben più che volentieri. Twigs (anche lei in un clash bello importante purtroppo, coincidente quasi del tutto con il concerto dei Magdalena Bay) ha messo su uno spettacolo a tutto tondo, tra coreografie al palo e un corpo di ballo niente male – un peccato che durasse così poco, forse. L’eusexua è esplosa in tutta la sua gloria, incoronata dagli omaggi finali a “Magdalene” e pezzi iconici come “Home With You” e “Cellophane”. Una piccola parentesi: non so quanto valesse per tutto il pubblico, ma una buona fetta, soprattutto verso il finale, non faceva che schiamazzare, ridere sguaiatamente o comunque disturbare la performance (di parte del pubblico almeno, non saprei quanto questo disturbo venisse percepito dall’artista). Non che in un festival debbano stare tutti zitti e muti, per carità: viene però, ahimé, il dubbio che molte persone si fossero accampate lì solo per vedere in prima fila lo Sweat Tour, lo spettacolo portato avanti da Charli XCX e Troye Sivan.

Solo un sospetto, ma la miriade di magliette verde acido e gli atteggiamenti di molti, giovani, fan nell’area non facevano pensare altrimenti. Purtroppo. E finché c’è casino durante un pezzo caotico come “Papi Bones”, amen. Se succede durante momenti che richiedono più silenzio (ed emotivamente carichi), come i pezzi di “Magdalene”, diventa un problema. Soprattutto se sei lì solo per aspettare un altro artista. The show must go on però, giusto?

E lo show va avanti eccome: spettacolari gli Spiritualized, un po’ meno Jamie XX, che non si dimostra particolarmente performante – molto più sorprendenti i Parcels, quintetto australiano che ha fatto divertire (e ballare, decisamente ballare) tutto il pubblico dell’Amazon Music.

Ci buttiamo sulla quota hip hop della giornata con Denzel Curry, che riassumeremo con una parola: pazzo. In senso buono perché sa sicuramente intrattenere dall’inizio alla fine ed è effettivamente bravo (sia dal vivo sia nello studio, visto anche e soprattutto l’ultimo disco “King Of The Mischievous South”). In senso ambiguo perché si è comunque tolto entrambe le scarpe nel mezzo dell’esibizione, e ha messo dei bassi un po’ troppo intensi. Particolari a parte, direi che merita. Divertito lui, divertiti noi, divertiti tutti.

Charli e Troye, beh. Spiace dirlo, ma grande delusione. Carini, ma letteralmente nulla in più rispetto alle loro esibizioni (separate) dell’anno scorso – fatta eccezione per la loro collaborazione in “Talk Talk” e altri brani di “Brat” che a giugno 2024 non avevamo ancora ascoltato, come “Apple”. Charli ci è sembrata abbastanza esausta (o proprio esaurita?), tant’è che ci chiediamo quanto durerà quest’era che pare eterna – a tratti stancante, detto a malincuore da una grande ascoltatrice.

Sono tre poi i nomi che chiudono la serata all’insegna dell’elettronica e della sperimentazione: i Dame Area, aggressivi ma con poesia, i Brutalismus 3000, aggressivi e basta (ma tirando fuori comunque uno spettacolo eccezionale), e l’attesissimo The Dare. Aspettative decisamente rispettate, visto che è un animale da palcoscenico – e “What’s Wrong With New York?” fa la sua figura.

Al prossimo appuntamento, con la seconda giornata di questo Primavera Sound: feeble little horse, Tramhaus, Waxahatchee e tanti altri ancora!