Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

PULP – “More”

[Rough Trade]

indie-pop-rock

I Pulp pubblicano il loro nuovo album “More“, il primo dopo quasi ventiquattro anni. L’album è stato registrato e mixato agli Orbb Studio di Walthamstow E17 e sarà disponibile in edizioni limitate in vinile. Oltre a un doppio LP inciso a 45 giri, disponibile esclusivamente sul negozio online dei Pulp e sul sito di Rough Trade Records, ci saranno anche quattro versioni in vinile colorato, ognuno con un titolo scelto personalmente da Jarvis Cocker.

TURNSTILE – “Never Enough”

[Roadrunner]

indie-rock / post-hardcore

L’album è stato prodotto dal cantante/tastierista dei Turnstile Brendan Yates, che ha anche co-diretto il nuovo video musicale insieme al chitarrista Pat McCrory. “Never Enough” segna anche il primo album dei Turnstile con la nuova chitarrista Meg Mills con cui sono in tour dal 2023, dopo la partenza del chitarrista co-fondatore Brady Ebert.

LITTLE SIMZ – “Lotus”

[Awal Recordings]

hip hop

Il titolo dell’album, “Lotus”, incarna il concetto di rinnovamento e crescita, riflettendo la sua continua evoluzione artistica e il viaggio tematico delle canzoni attraverso le intricate fasi della vita.

Little Simz è una musicista rivoluzionaria e una curatrice culturale, riconosciuta come una delle artiste più affascinanti e visionarie del Regno Unito. Vincitrice di numerosi premi – tra cui Brit Awards, MOBO e un Ivor Novello – ha costruito la sua carriera attraverso mixtape, EP e cinque album acclamati dalla critica, raccontando la sua storia, il suo percorso e la sua evoluzione, intrecciata con quella della sua generazione.

PHOEBE RINGS – “Auserai”

[Carpark]

indie-dream-pop

Phoebe Rings entra in orbita con il suo LP di debutto, “Aseurai”. Il disco aggiunge influenze disco e city-pop pur rimanendo fedele alle sue radici dream-pop. Sebbene Phoebe Rings fosse originariamente un progetto solista di Choi, “Aseurai” segna una svolta con il contributo di tutta la band alla composizione dei brani. In dieci brani, la narrazione di Phoebe Ring spazia da riflessioni ironiche sulla gentrificazione a teneri ricordi autobiografici. “Aseurai significa ‘intorno a te nell’atmosfera, difficile da raggiungere, che svanisce’“, dice Choi. “È un’espressione poetica. Non la useresti in una conversazione normale, ma mi piace“. Se l’EP era spaziale, “Aseurai” è più concreto, radicato in momenti tangibili. L’album esplora la speranza e il desiderio in tutte le loro possibilità, e questa ricerca tra il trattenere e il lasciar andare è un filo conduttore organico che lo attraversa.

BORN RUFFIANS – “Beauty’s Pride”

[Yep Roc]

indie-rock

In vista dell’uscita del nono album dei Born Ruffians, “Beauty’s Pride”, il cantante e chitarrista della band Luke Lalonde ha ricevuto un’entusiastica approvazione da un critico notoriamente difficile da soddisfare, ovvero sè stesso. “Ogni volta che finiamo un disco, se non lo odio, di solito mi passa subito e non voglio più ascoltarlo per un po‘”, dice. “Invece, quando ascolto questo album, penso davvero: ‘Mi piace! Credo che potrei diventare un fan di questo album!’”

NADAH EL SHAZLY – “Laini Tani”

[One Little Independent]

alt-pop, elettronica

“Laini Tani” trasmette un’inebriante e esaltante sensazione di eccesso, evocando una sensuale nebbia di notti miti che si protraggono senza sforzo fino all’alba, mentre i club continuano imperterriti. Ogni brano è come una fotografia che cattura momenti fugaci ma vividi di introspezione, sfida o euforia sfrenata. Attraverso intricati giochi di parole, metafore stratificate e simboli personali, El Shazly crea un arazzo sonoro e lirico vibrante di significato, dove ogni nota e ogni frase alludono a una narrazione più intima. L’album è tutto un gioco di contrasti – tra indulgenza e contemplazione, spontaneità e osservazione – che invita l’ascoltatore a perdersi nei suoi ritmi incantevoli mentre decifra le verità più profonde intessute nella sua trama.

FINN WOLFHARD – “Happy Birthday”

[Night Shift]

indie-rock

Il disco solista di debutto di Finn Wolfhard, “Happy Birthday”, è stato scritto durante un anno di riflessione su se stesso. L’album esplora temi quali l’identità, l’ansia e il passaggio all’età adulta. Prodotto da Kai Slater (Sharp Pins) e registrato in spazi intimi a Chicago, i brani catturano un’atmosfera grezza e autentica, completata dai suoni naturali della vita quotidiana.

ECHOPARK – “Songs For Jane”

[We Were Never Being Boring]

indie-rock, elettronica

Echopark ritorna otto anni dopo il suo ultimo album “Ties” e con il nuovo “Songs For Jane” riparte da quella stessa intensa scrittura

per indagare la fragilità e l’impeto delle emozioni. Le canzoni di questo suo terzo lavoro raccontano l’isolamento e la disillusione, dipingendo il ritratto di una persona combattuta tra il peso degli errori passati e il dolore delle verità mai pronunciate. Dentro “Songs For Jane” freme l’aspirazione a liberarsi dalle abitudini più negative, ma si avverte, al tempo stesso, la consapevolezza di quell’inevitabile sentirsi “bloccati” che prima o poi finisce per catturarci. Il suono di Echopark è maturato e cresciuto in questi anni e riflette sia la visceralità sintetica di certi TV On The Radio, sia sperimentazioni ritmiche e atmosfere soul alla Tune-Yards, muovendosi tra riverberi stratificati e atmosfere sospese, chitarre ipnotiche ed elettronica esuberante.

ACTIVITY – “A Thousand Years In Another Way”

[Western Vinyl]

art-rock

“Il male è molto reale e sta avendo la meglio, ma anche l’amore è reale e non ha ancora perso“. È così che Travis Johnson degli Activity ha descritto il loro terzo album, “A Thousand Years In Another Way”. Un amico gli aveva chiesto perché queste canzoni sembrassero catturare meglio di qualsiasi altra cosa la strana e pesante sensazione di essere vivi in questo momento, e quella era stata la sua risposta. L’album non cerca di spiegare questo periodo, ma semplicemente lo riflette. È un mix di violenza, alienazione e tenerezza, che rispecchia il ritmo surreale, onirico (o da incubo) della vita quotidiana. In dieci brani, Activity fonde rock sperimentale, elettronica e suoni trovati con un senso di paranoia, barlumi di speranza e una realtà distorta.

LUCY GOOCH – “Desert Window”

[Fire Records]

alt-folk, sperimentale

Nel suo album di debutto, Lucy Gooch rimane fedele alle sue radici elettroniche, incorporando però una maggiore strumentazione acustica e approfondendo le sue origini folk attraverso la composizione dei testi. Ma il cuore della musica di Lucy è la sua voce estatica, con la quale ha sperimentato più che mai nel corso del suo primo album. Molti dei brani di “Desert Window” sono nati come improvvisazioni vocali da cui ha tratto una narrazione. Prendendo spunto dai canti incantatori della poesia inglese medievale, come “The Names of the Hare”, e dalle immagini profetiche di opere contemporanee come “The Hearing Trumpet” di Leonora Carrington (1974). “In larga misura, questo è diventato un esperimento per dare alla mia voce un tono più narrativo, pur rimanendo obliqua“, spiega Gooch.

LULU – “Lùlù”

[Howlin Banana]

power-pop

Travolgenti, veramente travolgenti questi scatenati francesi che ci danno dentro con un power-pop super pimpante. Poi con questo francesce mixato all’italiano ci fanno impazzire.

COMET GAIN – “Letters To Ordinary Outsiders”

[Tapete]

indie-rock

Formatisi a Londra nel 1992 dal cantante e compositore David Christian, i Comet Gain sono stati inizialmente ispirati dai primi lavori della Creation Records, dai Television Personalities e dalla cultura mod, attingendo dagli stessi ideali dei Dexys, The Style Council e Vic Godard, e dalla tradizione dei Velvet Underground, The Byrds e 13th Floor Elevators. Negli anni successivi hanno pubblicato otto album con etichette prestigiose come Wiiija, Kill Rock Stars, What’s Your Rupture e Fortuna POP!, che fondono la New Wave francese con il cuore inglese del kitchen sink, il Riot Grrrl con l’acid punk e il C86 con il post-punk e il Northern Soul, sopravvivendo in qualche modo ai loro coetanei e ispirando a loro volta una generazione più giovane di musicisti DIY.





LIFEGUARD – “Ripped and Torn”

[Matador Records]

indie-rock

Il giovane trio composto da Asher Case, Isaac Lowenstein e Kai Slater fa musica insieme sin dai tempi del liceo, ovvero da quasi un quarto della loro vita. Rumorosi e immediati, enigmatici ma sinceri, traggono ispirazione dal punk, dal dub, dal power pop e dai suoni sperimentali, fondendoli insieme in un mix esplosivo. Il produttore Randy Randall (No Age) cattura una frammentarietà claustrofobica che evoca l’atmosfera e l’energia delle feste in casa e dei concerti dal vivo, dove le orecchie sono facilmente sopraffatte e le improvvisazioni irregolari si connettono con la stessa forza dei ritornelli melodici.

CAREER WOMAN – “Lighthouse”

[Lauren Records]

indie-pop-rock

Da quando ha pubblicato la sua prima canzone all’età di 14 anni, Melody Caudill, ora ventenne, ha continuato a sviluppare il suo progetto Career Woman, consolidandolo in una band completa dopo essersi trasferita da Los Angeles a Santa Cruz per frequentare l’università. Indie-rock pimpante e accattivante, ecco la ricetta della band. Con il loro album di debutto “Lighthouse”, i Career Woman raccontano un periodo di trasformazione della giovane età adulta, ripercorrendo una serie di delusioni amorose, la scoperta di sé e la consapevolezza dell’identità queer di Caudill.

CAAMP – “Copper Changes Color”

[Mom+Pop]

folk

L’album di 11 tracce, che segna il loro primo lavoro completo in tre anni, è stato scritto, eseguito e prodotto dalla band, con la registrazione e la coproduzione di Beatriz Artola (Fleet Foxes, Adele, Sharon van Etten) e Tucker Martine (Modest Mouse, My Morning Jacket, R.E.M.). Il disco cattura lo stile distintivo della band mentre esplora le esperienze personali trasformative degli ultimi anni. Tante storie evocative e un sound che bilancia calore e profondità con un’apertura verso nuovi territori creativi.

CALIBRO 35 – “Exploration”

[Record Kicks]

funk, indie-rock, sperimentale

I Calibro 35 continuano il loro viaggio nel mondo del jazz-funk cinematografico con il nuovo album “Exploration” che segna il ritorno alla label indipendente Record Kicks dopo l’ultimo album in studio “Nouvelle Aventures”, pubblicato dalla Universal Music nel 2023. La band riprende il filo dal loro ultimo EP, “Jazzploitation”, pubblicato dalla Record Kicks lo scorso ottobre. “Exploration” è un tuffo nell’universo del jazz-funk cinematografico, che mette in mostra sia le reinterpretazioni della band di classici senza tempo come “Coffy” di Roy Ayers o ‘Nautilus’ di Bob James, sia composizioni originali della band come il singolo di punta “Reptile Strut”, il jazz-funk “The Twang” e il soulful “Pied De Poule”.

BRIAN ENO + BEATIE WOLFE – “Luminal / lateral”

[Opal Limited]

alt-pop

“Luminal” e “Lateral” escono insieme il 6 giugno 2025. “Luminal” è musica da sogno. “Lateral” è musica spaziale. Nessuno si aspettava questa musica da questi due artisti. Non se l’aspettavano nemmeno loro. Riflettendo sulla loro collaborazione a questo progetto, che è stato registrato in vari momenti fino al 2024, Brian e Beatie hanno dichiarato: “La musica consiste nel far nascere dei sentimenti. Alcune di queste sensazioni sono familiari, mentre altre possono non esserlo – o possono essere complesse miscele di diversi sentimenti. Ci sono molte belle parole per questi sentimenti in altre lingue e culture, parole che non esistono in inglese. Dando un nome a un sentimento, lo rendiamo più probabile, più tangibile. L’arte è in grado di scatenare sentimenti, o miscele di sentimenti, che non abbiamo mai provato prima. In questo modo, un’opera d’arte può diventare la “madre” di un tipo di sentimento e un luogo dove andare per trovare e rivivere quel sentimento.

MARY CHAPIN CARPENTER – “Personal History”

[Lambent Light Records]

folk

Nelle undici trace del nuovo album Mary Chapin Carpenter presenta un insieme di canzoni autobiografiche: “Un romanzo che ho amato per anni è ‘My Name is Lucy Barton’, scritto da Elizabeth Strou, C’è un momento in cui la protagonista sta seguendo un corso di scrittura creativa e l’insegnante le dice che avrà una sola storia, scrivere la propria storia in molti modi. Ricordo di aver letto quella frase e di aver fatto un respiro profondo. In quel momento ho pensato ad alta voce ‘Oh, ecco cosa sono le canzoni’“.

DEATH IN VEGAS – “Death Mask”

[Drone]

elettronica

“Mi sono immerso in ‘Hole In The Heart’ di Ramleh, nel machine funk di ‘Population One’ di Terrence Dixon, nelle jam techno psichedeliche di Jamal Moss, nel minimalismo sbalorditivo di ‘Ø’ e Pan Sonic di Mika Vanio, nei droni stratificati di LOOP e annegando nell’acido di TM404“, ha dichiarato Fearless (via Stereogum). “Ma soprattutto ho inalato il dub più profondo, dalle distillazioni di Mark Ernestus ai principi di autori come King Tubby e Scientist. Essendo da sempre ossessionato da questo genere, mi piaceva l’idea di registrare le registrazioni dal vivo, per poi fare dei mix ispirati al dub attraverso la mia console“.

BLACK MARKET KARMA – “Mellowmaker”

[Fuzz Club]

neo-psichedelia

Dopo “Wobble” del 2024, “Mellowmaker” è il secondo capitolo della serie di album in due parti dei Black Market Karma per la Fuzz Club. Realizzato interamente da Stanley Belton, che scrive, registra e produce tutto da solo, il disco abbraccia le imperfezioni analogiche e il wobble del nastro, fondendole con tecniche moderne per creare una psichedelia lo-fi “cassettizzata” che mescola pop anni ’60, neo-psych anni ’90 e breakbeat hip-hop. “Mellowmaker è stato realizzato subito dopo Wobble, li vedo un po’ come due facce della stessa medaglia“, dice Belton.

https://open.spotify.com/intl-it/album/4iYgjyGLo4nMmNvzuRJlFr?si=5a1eef21d5364eea

VOLBEAT – “God of Angels Trust”

[Vertigo Records]

heavy-metal



Con “God of Angels Trust”, i Volbeat hanno voluto “abbandonare tutte le regole della composizione” e rompere con le convenzioni per intraprendere nuovi percorsi creativi. Il cantante Michael Poulsen ha adottato un “approccio più anticonvenzionale” alla composizione per liberarsi dalle regole e dalle strutture. Il risultato è un album potente, con una “combinazione esplosiva” di melodie accattivanti ed energia.

KEAN KAVANAGH – “The Country Star”

[Heaven-Sent]

indie-pop-rock

Il maestro dell’indie soul irlandese Kean Kavanagh arriva con un disco che mette in risalto tutti i migliori sapori delle influenze di Kean, dalla sua infanzia nella campagna irlandese alla sua influenza americana, essendo nato a Houston, in Texas, e cresciuto a Portlaoise, nelle Midlands irlandesi. Questo disco fonde i due mondi in un modo totalmente unico e spontaneamente cool, con un songwriting incredibile e melodie edificanti che ti fanno volare. Mescolando folk irlandese, soul, blues e indie rock ‘n’ roll, questo album ha tutto ciò che serve per farsi apprezzare.

PALE BLUE DOT – “(h)eart(h)”

[autoproduzione]

indie-rock

Esordio per la band emiliana tra psichedelia, shoegaze ed echi new wave.

dirishu6 – “GASP”

[Hidden Bay]

indie-rock, noise-pop

dirishu6 è un trio di Digione, Francia, formatosi nel 2017. Il loro album di debutto “GASP” uscirà il 6 giugno e porta il mix di shoegaze e dream pop, sempre con testi in francese, a un livello superiore. Da questi dieci nuovi brani emerge una sensibilità commovente, tra chitarre pesanti e generosamente distorte (“Morphée”, ‘Collapsus’) che possono anche suonare cristalline (“Ok”), la morbidezza delle voci e la robustezza dei pattern di batteria e dei riff di basso. Questo paesaggio contemplativo è interrotto, a tratti, da brani più indie-pop up-tempo (“Requiem”) e momenti slowcore (o talvolta entrambi in un unico brano, come “Court-circuit”).

GROA – “Drop P”

[One Little Independent Records]

art-punk

Tra urgenza ed imprevedibilità, nel corso degli anni GRÓA hanno esplorato territori sonori unici. Nate a Reykjavik durante l’adolescenza, la band è composta dalle sorelle Karólína e Hrafnhildur, Einars Maríudóttir e dall’amica d’infanzia Fríða Björg Pétursdóttir. “Drop P” è un disco chiassoso, caotico e sentito, che cattura perfettamente l’ethos e lo spirito do it yourself della band, da sempre radicato nel divertimento, nella creatività e nel fare musica con gli amici. “Drop P” è stato scritto in parte a Reykjavik e in parte in una casa a 40 minuti da Akureyri, dove il trio si è isolato per due settimane per scrivere, sperimentare e stare insieme. “E’ stato un mix di entusiasmo ed imprevedibilità, le decisioni che abbiamo preso erano diverse rispetto a quando suonavamo dal vivo. La calma, il tempo e l’isolamento hanno aiutato.“

ALBERTO CIPOLLA – “Love, Death And Noise”

[Inri classic]

elettronica

Alberto Cipolla, prolifico musicista, compositore e produttore apprezzato per uno stile che va dalla classica all’elettronica presenta il suo terzo lavoro in studio Concepito durante il primo lockdown da COVID-19, il disco prende forma negli anni intorno al concept dichiarato già nel titolo: l’amore e la morte, e poi il “rumore” inteso come il flusso di pensieri ed emozioni che come esseri umani proviamo quando messi faccia a faccia con queste due forze gigantesche. La playlist è stata pensata in maniera singolare, e la spiega Alberto Cipolla: “In un’era storica in cui l’esperienza di ascolto è prevalentemente in modalità “shuffle” o di singoli brani all’interno di playlist, Love, Death and Noise svela la sua coerenza interna se ascoltato da capo a fondo: come avesse una sorta di lato A e lato B, il disco è chiaramente diviso in due parti: una più “dark”, intima, cupa, ispirata alla tradizione neoclassica e folk con prevalenza di pianoforte e archi e una forma-canzone più libera; e una più “light”, con ispirazioni elettroniche e “indie”, un mood più energico e aperto, scrittura e produzione più vicine a struttura e sonorità pop.“

THE INSPECTOR CLUZO – “Less Is More”

[F.TheBassPlayer Records]

indie-rock

Il decimo album della band è stato registrato ancora una volta con Vance Powell (The White Stripes, Arctic Monkeys, Seasick Steve) a Nashville nel 2024. L’album è stato registrato completamente dal vivo in quattro giorni e mixato in tre. Il produttore è riuscito a catturare l’energia dei live della band.

CYPRESS HILL – “Black Sunday Live at the Royal Albert Hall”

[Cypress Hull Musik]

hip-hop

Il 10 luglio 2024, i Cypress Hill hanno collaborato con la London Symphony Orchestra, diretta da Troy Miller, per presentare una rivisitazione integrale del loro secondo album in studio: “Black Sunday”. Il disco è stato così rivestito con arrangiamenti orchestrali unici, ispirati alle registrazioni originali di DJ Muggs; sono poi stati aggiunti altri brani dal vasto repertorio della band.

ELBOW – “Audio Vertigo Echo EP”

[Universal]

indie-rock

L’EP contiene il brano “Adriana Again”, pubblicato lo scorso anno in edizione limitata, insieme a tre brani inediti. Guy Garvey descrive l’EP come “il completamento di qualcosa per la band sotto molti aspetti. Ci stiamo divertendo in studio come mai prima d’ora. Craig è in gran forma come produttore, Pete e Alex formano una sezione ritmica fantastica e la chitarra ritmica imprevedibile di Pot ha iniziato a trovare la sua dimensione, diventando soul e raffinata. I testi raccontano storie del mio passato, a volte gioiose, spesso cupe, ma tutte emozionanti e per lo più vere. È come se stessimo facendo un altro giro sulle giostre dopo l’orario di chiusura“.

NOTHER E MOON LEAP – “On the edge of getting lost”

[Pawed Records]

elettronica-pop

Nother è il progetto solista di Stefano Milella, produttore, batterista e compositore per documentari e film, oltre ad avere all’attivo collaborazioni live e in studio con Ermal Meta e Dardust. Moon Leap è il progetto solista della cantautrice Alessandra Stella. La sua musica esplora l’equilibrio tra sonorità elettroniche e una vena malinconica con influenze pop.

GETDOWN SERVICES – “Primordial Slot Machine EP”

[Breakfast Records]

alt-pop

Se pensavi che la crescente fama avrebbe smorzato l’arguzia tagliente dei Getdown Services, no, non è così. Dopo l’uscita del loro EP “Your Medal’s In The Post”, già molto amato, tornano con un altro lavoro. “Primordial Slot Machine” è pieno zeppo del loro caratteristico genere “apocalittico disco”. Dal ritmo quasi motown di “Eat Quiche, Sleep, Repeat” al funk rilassato di ‘Chrysalis’, “Primordial Slot Machine” procede a una velocità incalzante, con ogni traccia che offre agli ascoltatori un altro sguardo ironico sulle menti arcane e acrobatiche di Josh Law e Ben Sadler.

MARIANNE FAITHFULL – “Burning Moonlight EP”

[Universal]

cantautorale

4 canzoni: “Burning Moonlight” e “Love Is” con la Faithfull che ha co-scritto quest’ultima canzone con suo nipote, Oscar Dunbar. Le altre due tracce sono “Three Kinsmen Bold”, una canzone tradizionale che Faithfull ha imparato da suo padre, e una nuova interpretazione di “She Moved Thru’ the Fair”, un’altra canzone tradizionale che la Faithfull ha eseguito per tutta la vita e registrata per la prima volta nel 1966. Dopo aver completato il progetto, Faithfull aveva detto: “È un buon momento per guardarsi indietro. Mi aiuta a ricordare tutte le cose che ho fatto. Non posso dire di essere una persona particolarmente nostalgica, ma mi sto godendo questo periodo di riflessione“.