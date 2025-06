Credit: Warner Bros. Records, Public domain, via Wikimedia Commons

L’ultimo concerto dei Black Sabbath sarà trasmesso in diretta streaming. L’evento “Back to the Beginning” si terrà il 5 luglio a Birmingham e vedrà la formazione originale della band, ovvero Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, esibirsi insieme per la prima volta dal 2005. Ozzy ha già detto che “cercherà di fare quello che potrà“, causa il suo precario stato di salute.

Il “Back to the Beginning” si presenta come qualcosa di spettacola non solo per la presenza della storica band, ma anche per il nutrito parco di ospiti presenti, che eseguiranno cover di brani dei Black Sabbath e di Ozzy Osbourne, oltre ai loro.

La bella notizia è che chi non riuscirà ad essere presente in Inghiltera potrà comunque vedere lo show da casa, in streaming. I biglietti per lo spettacolo “Back to the Beginning” in diretta streaming sono in vendita QUI a 26,99 euro.