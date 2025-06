Credit: Stefano Bartolotta

La serata del 6 giugno 2025 verrà ricordata da molti appassionati di sport con una doppia valenza. Da un lato, il trionfo di Sinner contro Djokovic alle semifinali del Roland Garros, dall’altro la débâcle azzurra nel calcio contro la Norvegia. Io, che apprezzo entrambi gli sport, ho scelto comunque di dedicarmi alla musica dal vivo, ma, al termine dei live, sono tornato a casa con la stessa dicotomia. Infatti, il set di apertura affidato a Misha Chylkova è stato molto valido, ma purtroppo il concerto dei Cola è risultato noioso e impalpabile.

Chylkova si presenta sul palco in quintetto, con una batteria e altri musicisti che si destreggiano tra strumenti a corde e tastiere di vario tipo. Il suo disco di debutto è stato molto apprezzato dalla critica, e, anche su queste pagine, si afferma che “rappresenta l’ottimo punto di partenza di una musicista vera e che abiura gli inutili fronzoli dell’indie più patinato per una complessità creativa dannatamente accattivante”. Essendo più che d’accordo con queste parole, non vedevo l’ora di assistere alla versione dal vivo di queste canzoni e le mie aspettative erano ben riposte. I cinque musicisti, infatti, sono stati in grado di traportare sul palco lo spirito del disco, riuscendo allo stesso tempo a dare ai brani una connotazione un po’ diversa che ha reso l’ascolto ancor più interessante e adatto alla veste live. Infatti, l’idea base è la stessa dell’album, ovvero sfruttare le suggestioni date dalle ripetizioni dei giri melodici con delle piccole variazioni a ogni reiterazione, ma, rispetto alle versioni in studio, c’erano molta più robustezza e delle dinamiche diverse tra gli strumenti e tra il suono e la voce. Tutte le scelte si sono rivelate molto azzeccate e le continue ondulazioni sonore sono state molto coinvolgenti per gli spettatori. Anche la prestazione vocale è stata di tutto rispetto e, come dicevo poco sopra, gli intrecci tra le linee vocali e quelle strumentali hanno creato ulteriori effetti suggestivi per gli spettatori. Il finalone di stampo shoegaze alla My Bloody Valentine ha rappresentato la perfetta ciliegina su una torta gustosissima.

Credit: Stefano Bartolotta

Dopo una ventina di minuti di pausa, salgono sul palco i Cola in trio, ma fin da subito qualcosa non suona come dovrebbe e, purtroppo, questa sensazione non se ne andrà fino alla fine dell’ora di concerto. Il problema sta tutto nel suono della chitarra, che risulta un po’ troppo pieno di riverbero e, di conseguenza, per nulla impattante. Se proponi musica diretta e essenziale e lo fai in trio, la chitarra deve avere prima di tutto un forte impatto, o con il classico suono potente, da power-trio, appunto, oppure quantomeno con un’impronta abrasiva e graffiante, come onestamente mi aspettavo di trovare in un live del genere. Invece, suonava tuto attutito e disperso, con la conseguenza che, per gli spettatori, era difficile stabilire il classico contatto emotivo tra le proprie sensazioni e ciò che arrivava dai musicisti. Salvo alcune eccezioni nelle quali il chitarrista e cantante ha eseguito arpeggi più stretti che davano, finalmente, un sound più schietto, per tutto il tempo si è avuta la sensazione di distacco e attutimento, o almeno questa è la sensazione che ho avuto io (ma dalle chiacchiere post concerto, non sono stato il solo).

Quando, dopo mezz’ora abbondante su queste coordinate, la chitarra è passata dal riverbero continuo a un momento di puro feeedback alla Sonic Youth, per me è stata la botta finale e non ho potuto far altro che estraniarmi mentalmente in primo luogo e poi uscire dalla sala qualche minuto prima. Peccato perché in studio i Cola mi piacciono, ma stasera semplicemente il suono dal vivo non si è dimostrato adatto. Per fortuna mi ero già goduto un gran live in apertura e ho incontrato un po’ di amici che mi fa sempre piacere vedere, quindi la serata non è stata completamente negativa, così come per gli appassionati di sport italiani.